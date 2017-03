Giải thoát bốn con tin trong khách sạn

Nguyễn Văn Nam Lê Xuân Cảnh

CÚ ĐIỆN THOẠI TRONG ĐÊM

Trưa 27-4-2010, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) hớt hải chạy đến trụ sở Công an phường Bến Thủy (TP. Vinh, Nghệ An) trình báo việc con trai ông là Nguyễn Ích Huy (SN 1991) và ba người bạn cùng quê là Hà Văn Chinh (SN 1992), Phan Văn Mạnh (SN 1990), Nguyễn Duy Ngọc (SN 1992) bị một số đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc. Con trai ông Toàn và nhóm bạn đều là học viên của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Yên Thành, đang thực tập tại Công ty dệt may Hoàng Thị Loan (đóng trên địa bàn phường Bến Thủy).

Khuya 26-4, ông Toàn nhận điện thoại từ một số lạ với nội dung: Nguyễn Ích Huy và ba người bạn vay mỗi người 7 triệu đồng. Do đó, chúng gọi điện yêu cầu ông Toàn phải nhanh chóng chuẩn bị tiền để sáng mai mang lên quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) chuộc con. Người gọi điện thoại còn giao cho ông Toàn một “nhiệm vụ” nữa là phải liên lạc với gia đình của Mạnh, Chinh và Ngọc để gom cho đủ 28 triệu mang lên giao một thể. Trước khi cúp máy, chúng cảnh cáo: “Phải chuẩn bị đủ 28 triệu đồng rồi sớm mai mang lên. Không được báo công an, nếu không thì hãy chuẩn bị hậu sự cho chúng đi là vừa”.

Sau phút bấn loạn tinh thần, ông Toàn sực tỉnh và chạy đi tập hợp ba gia đình kia lại để chuẩn bị tiền đưa lên cứu con. Cả bốn gia đình chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không đủ 28 triệu đồng. Tuy vậy, rạng sáng hôm sau ông Toàn vẫn phóng xe máy thẳng lên TP. Vinh tìm cách vay tiền của người quen để cứu con. Dọc đường đi, ông Toàn liên tiếp bị những tên bắt cóc gọi điện thoại thúc giục. Sau gần một buổi sáng tìm đến một số nhà người quen, ông Toàn mới chuẩn bị đủ số tiền chuộc. Ông điện thoại liên lạc với chúng để nộp tiền, nhưng chúng liên tục yêu cầu thay đổi địa điểm giao tiền. Suốt hai tiếng đồng hồ chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở TP. Vinh theo sự chỉ dẫn qua điện thoại của chúng, cuối cùng chúng vẫn không chịu xuất hiện nhận tiền để thả người.

VÌ NGHĨ RẰNG BỊ... NHÌN ĐỂU

Quá bất lực và lo lắng, đầu giờ chiều ông Toàn đến trụ sở Công an phường Bến Thủy cầu cứu. Công an phường nhận định đây là một vụ bắt cóc tống tiền nên đã báo cáo lên Công an TP. Vinh để cùng phối hợp. Kế hoạch giải cứu con tin đã được Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Vinh vạch ra.

Khách sạn Tokyo 2, nơi các đối tượng giam giữ con tin

Chiều cùng ngày, lực lượng CSCĐ nhận được tin báo của nhân viên lễ tân khách sạn Tokyo 2 (phường Trường Thi, TP. Vinh), tại phòng 501 có bốn thanh niên đang bị giam giữ. Ngay sau đó, bốn thanh niên này được CSCĐ giải cứu. Đó chính là Nguyễn Ích Huy, Hà Văn Chinh, Phan Văn Mạnh, Nguyễn Duy Ngọc.

Theo trình bày của các nạn nhân, khoảng 23 giờ ngày 26-4 họ vào quán Internet số 46 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy để lên mạng tìm thông tin, tư liệu phục vụ đợt thực tập. Ngồi bên máy vi tính, Hà Văn Chinh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, nơi có một thanh niên đang đứng. Cho rằng bị Chinh nhìn đểu, tên này lôi Chinh và 3 người bạn ra ngoài rồi cùng một tên nữa đấm đá túi bụi.

Hành hung xong bốn học viên, hai tên côn đồ gọi xe taxi chở thẳng đến khách sạn Tokyo 2. Tại đây, chúng tiếp tục đánh đập, bắt cả bốn người viết giấy mỗi người vay của chúng bảy triệu đồng, yêu cầu ký vào. Sau đó, chúng ép cả nhóm phải cung cấp số điện thoại của người nhà để chúng liên lạc. Làm xong mọi việc, chúng lục soát các nạn nhân cướp đi hai điện thoại di động, hơn 500 ngàn đồng, rồi gọi điện cho một tên khác nữa đến canh để chúng ra ngoài.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định những tên bắt cóc gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1989), Trần Đắc Kỷ (SN 1989) và Lê Xuân Cảnh (SN 1986).

Đến 10 giờ ngày 28-4, Nam và Cảnh bị bắt tại một quán cà phê ở phường Hưng Dũng. Khám xét người đối tượng, công an thu giữ một điện thoại mà trước đó chúng cướp được của anh Ngọc. Riêng tên Kỷ đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nam và Cảnh đã khai nhận hành vi bắt cóc tống tiền của mình. Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là những đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.

Công an TP. Vinh đã khởi tố vụ án và các bị can về tội “cướp đoạt tài sản”, “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục truy bắt tên Trần Đắc Kỷ.





Theo VĂN TÌNH (CATP)