Giải vây cho tên trộm bị đòn “hội đồng”

Đối tượng Tùng với những vết thương trên mặt

Sự việc xảy ra tối 1-11, ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Chiều cùng ngày, Tùng đến nhà một người bạn ở xã Khánh Hà và cùng anh này ăn nhậu. Khi cuộc rượu tàn, Tùng và bạn nảy ý đồ rủ nhau đi trộm chó để lấy tiền ăn tiêu. 2 thanh niên này mang theo “đồ nghề”, lấy xe máy để đi ăn trộm. Lòng vòng một hồi, chúng trở về địa bàn xã Khánh Hà. Vừa “câu” được con chó nặng hơn 10kg, cũng là lúc Tùng và đồng phạm bị người dân phát hiện, hô hoán. Gã bạn của Tùng nhảy khỏi xe máy, chạy thoát. Riêng Tùng bị người dân giữ được, “áp giải” về trụ sở nhà văn hóa thôn. Trên đường đi, cứ vài mét y lại bị “ăn” 1 cú đấm, 1 cái tát.

23h, công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về vụ việc trên. Lập tức, chỉ huy công an huyện cho tăng cường hơn 20 cán bộ cảnh sát của các đội nghiệp vụ về xã Khánh Hà, phối hợp cùng Công an xã để giải quyết. Khi lực lượng công an đến nơi, tên trộm chó đang bị người dân khống chế giữa trụ sở nhà văn hóa.

Hàng chục người dân không giấu được bức xúc, đòi... đánh chết tên trộm. Rất may, sự có mặt kịp thời của lực lượng công an đã ngăn chặn được án mạng có thể xảy ra. Tuy nhiên cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ vừa vận động, vừa thể hiện thái độ kiên quyết, tổ công tác công an huyện (CAH) Thường Tín mới đưa được tên trộm chó về trụ sở CAH lúc 2h sáng 2-11. Chỉ huy Đội Điều tra hình sự - CAH Thường Tín cho biết, trước đó vài tuần, tại xã Minh Cường cũng xảy ra vụ việc tương tự. 2 tên trộm xe máy bị người dân phát hiện, truy đuổi. Rất may, một hộ dân tốt bụng đã mở cửa cho bọn trộm vào trốn trận đòn “hội đồng” và thông báo lực lượng công an đến giải quyết.

Theo M.H (ANTĐ)