Giảm 20% ca bị chấn thương sọ não

Hôm qua, 24-12 là sau chín ngày thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường.

Giảm 20% số người bị chấn thương sọ não

Chiều qua, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong ba ngày cuối của tuần qua, số người bị TNGT được đưa vào cấp cứu tại khoa và số người bị chấn thương sọ não (CTSN) do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2006 (xem bảng dưới). “Các con số này cho thấy bước đầu việc buộc đội MBH đã có tác dụng” - bác sĩ Ái nói.

Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, từ ngày 15 đến 23-12, trên các tuyến đường thuộc TP.HCM số vụ TNGT, số người chết và người bị thương giảm so với tuần trước và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2006 (xem bảng dưới). Trong số 29 người chết do TNGT tuần qua, có bốn người không đội MBH khi đi xe máy, môtô.

Cũng theo thượng tá Vân, trong thời gian trên đã có gần 4.050 trường hợp không đội MBH bị xử phạt. “Những ngày đầu, số người vi phạm còn nhiều nhưng đã giảm dần vào các ngày sau. Đến hôm qua, trên nhiều tuyến đường đã có 100% người đi xe máy, môtô đội MBH. Tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến rõ rệt”.

Tuần tra liên tục, xử lý mạnh hơn

Theo thượng tá Vân, số người chưa chấp hành đội MBH chủ yếu đi trên các tuyến đường nhánh, đường hẻm, đường trong khu dân cư và thời điểm vi phạm thường vào ban đêm. Đến chiều qua, các đội, trạm CSGT đã nắm chắc tuyến đường và thời điểm diễn ra vi phạm trên địa bàn mình quản lý. Các đội, trạm đã được lệnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người đi đường không đội MBH và vi phạm các lỗi khác. Mục tiêu là để cả TP phải đạt đến 99,99% số người đi xe máy, môtô có đội MBH và đảm bảo an toàn giao thông được nâng cao hơn từ nay đến Tết Mậu Tý.

Chiều qua, ông Nguyễn Vũ Khuê, ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông TP, cho biết qua khảo sát, hiện trên các tuyến cửa ngõ, vẫn còn nhiều người đi xe xích lô, ba gác máy chưa chấp hành đội MBH. “Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa làm tốt công tác kiểm soát chất lượng MBH. Tình trạng người dân sử dụng MBH chất lượng kém để đối phó vẫn còn nhiều nên nguy cơ bị chấn thương sọ não khi xảy ra TNGT vẫn còn cao” - ông Khuê nói.