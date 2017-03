Giám định sọ người nghi của nạn nhân vụ TMV Cát Tường

Chiều 9/8, thượng tá Phạm Kiên Cường, Trưởng công an H.Duy Tiên (Công an tỉnh Hà Nam), cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã đem chiếc sọ người nghi của chị Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, được tìm thấy tại Bãi Nổi thuộc xã Mộc Bắc, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đi giám định và kết quả sẽ có trong vài ngày tới.





Bãi Nổi nơi phát hiện chiếc sọ nghi của chị Huyền

Trước đó, ngày 8/8, cơ quan CSĐT đã có buổi làm việc với những người liên quan tới việc phát hiện và tiến hành chôn cất sọ người nghi của chị Huyền. “Lời khai của những người này đều trùng khớp với nhau và chúng tôi có thể kết luận việc vớt được chiếc sọ người tại khu vực Bãi Nổi của xã Mộc Bắc là có thật”, thượng tá Cường nói.

Cũng theo thượng tá Cường, vào khoảng giữa tháng 6, trong lúc làm việc, một nam công nhân lái máy xúc của công ty khai thác cát ở Bãi Nổi sông Hồng đã múc được một chiếc xô nhựa, bên trong có đựng một chiếc sọ người. Sự việc được báo lên lãnh đạo công ty và phía công ty này đã thuê người đem chiếc sọ đi chôn.



Người được thuê chôn chiếc sọ là ông Trần Mạnh Bình (57 tuổi, ở xóm 3, thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đã có thâm niên gần 20 năm làm nghề chôn cất những thi thể trôi sông.



Trao đổi với Thanh Niên, ông Bình cho hay: “Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, vì tôi chỉ được người ta thuê. Nhưng sau này khi biết thi thể chị Huyền được tìm thấy trong tình trạng mất tứ chi, không còn đầu thì tôi thấy có nhiều sự trùng hợp. Chính vì vậy sau khi chôn cất chiếc sọ này, tôi đã không chỉ cho ai biết vì sợ có kẻ xấu biết chuyện, mò tới đào lấy cắp và đòi gia đình chị Huyền tiền chuộc”.



Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 9/8, gia đình chị Huyền đã thuê người tới khu vực bến đò Văn Đức (xã Văn Đức, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), nơi nhiều ngày trước phát hiện được thi thể nạn nhân, để tiếp tục tìm kiếm. Trước đó ngày 18/7, người dân đã vớt được thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện, thi thể của chị Huyền bị mất tứ chi và phần đầu./.