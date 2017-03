Giám định tâm thần nguyên thượng sĩ công an dâm ô hàng loạt nữ sinh

Sau khi Vũ Văn Quỳnh - nguyên thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng - từ chối luật sư bào chữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa bị can này đi giám định tâm thần tại cơ sở y tế.

Chiều 6-12, ông Ngô Văn Thắng - Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thuận ở TP Hải Phòng - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa có văn bản thông báo nguyên thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh, người bị khởi tố và bắt tạm giam về tội dâm ô với trẻ em, đã từ chối nhờ luật sư bào chữa. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần với bị can Vũ Văn Quỳnh Theo luật sư Thắng, với việc từ chối luật sư bào chữa, nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh phải tự bào chữa cho mình trong trường hợp bị truy tố, xét xử trước tòa. Trước đó, ông Vũ Văn Q. (bố của Vũ Văn Quỳnh) đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện cho luật sư Ngô Văn Thắng tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo vệ con ông trong hoạt động điều tra, truy tố, xét sử vụ việc trước pháp luật. Tuy nhiên, theo ông Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã gây khó khăn, kéo dài thời gian với luật sư trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ Quỳnh. Trước việc Quỳnh từ chối luật sư bảo vệ, để đảm bảo tính khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa bị can này tới cơ sở y tế, thực hiện giám định tư pháp để xác định có phạm tội trong tình trạng tâm sinh lý bình thường hay không. Như Báo đã đưa tin, chiều 3-11, người dân các xã Tiên Minh và Quang Phục thuộc huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng đã vây ráp, bắt giữ 1 thanh niên được cho là thủ phạm gây một loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với nhiều nữ sinh trên địa bàn khiến người dân hoang mang, lo lắng và bất bình. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai là Vũ Văn Quỳnh, công tác tại Công an huyện Tiên Lãng. Sau khi Quỳnh bị bắt giữ, đã có nhiều nạn nhân đến nhận diện và khẳng định đây chính là "yêu râu xanh" gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với nữ sinh ở địa phương thời gian qua. Trong số các nữ sinh nạn nhân, người nhỏ nhất 12 tuổi, lớn nhất 16 tuổi, trú tại 2 xã Tiên Minh và Quang Phục. Vào cuộc điều tra sau khi nghi can Vũ Văn Quỳnh bị bắt giữ, ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố nguyên thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh về tội dâm ô với trẻ em. Theo Tr.Đức (NLĐO)