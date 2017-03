Giám đốc bị bắt vì quá tin tưởng nữ nhân viên xinh đẹp

(PLO)- Ngày 27-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (43 tuổi, nguyên giám đốc Phòng Giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, Nghệ An) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.