Giám đốc bị tố rút súng điện dọa bắn dân nói gì?

Chiều 28-12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ chiếc súng điện và xe ô tô mang BKS 38A-077.59 của Lê Văn Hồng (33 tuổi, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra vụ TNGT trên quốc lộ 1A rồi bỏ chạy và bị người dân phản ánh rút súng ra dọa bắn.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ sáng 28-12, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 38A-077.59 do anh Hồng (Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại X8) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam và xe máy mang BKS 38M1-065.75 chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy là anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, trú tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) bị thương nặng, nằm trên mặt đường, xe máy bị nát hỏng phần đầu.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Hồng không dừng xe mà vẫn tiếp tục điều khiển chạy theo hướng vào TP Hà Tĩnh. Xe ô tô của anh này chạy được chừng 1 km thì hết hơi bánh trước phía bên trái nên phải dừng xe trên quốc lộ 1A.

Công an huyện Thạch Hà làm việc với anh Lê Văn Hồng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Lúc này người dân đuổi kịp và bao vây xe anh Hồng, giữ xe và người lại để gọi công an tới làm rõ. Theo người dân phản ánh, lúc đó anh Hồng nồng nặc mùi rượu, có mở cốp xe ô tô rút ra một vật giống khẩu súng để đe dọa.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường, đưa anh Linh đi bệnh viện cấp cứu rồi yêu cầu anh Hồng về trụ sở Công an huyện Thạch Hà để làm việc. Chiếc xe ô tô cũng được điều xe cẩu đến đưa về trụ sở công an huyện. Qua khám xét ô tô của anh Hồng, công an đã thu giữ một khẩu súng bắn điện (công cụ hỗ trợ).

Anh Linh do bị thương quá nặng đã được chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu.

Chiều 28-12, Công an huyện Thạch Hà tiếp tục mời anh Hồng lên để làm việc, tường trình lại sự việc và cam kết sẽ có trách nhiệm chăm sóc anh Linh.

Trao đổi với phóng viên, anh Hồng cho biết: "Sau khi tôi chở người bạn về nhà, tôi lái xe trở lại TP Hà Tĩnh, trên xe có mở nhạc lớn. Khi đến đoạn thị trấn Thạch Hà có va quẹt với một xe máy. Lúc đó tôi có nghe xoẹt, tôi nghĩ người đi xe máy không bị gì và xe tôi có hỏng gương chiếu hậu thì ngày mai sửa nên tôi tiếp tục lái xe đi chứ không dừng xe. Tôi đi được một đoạn đường thì bánh trước hết hơi nên giảm tốc độ và dừng xe lại. Lúc người dân đuổi kịp, tôi có súng là công cụ hỗ trợ có giấy phép cấp cho tôi nhưng tôi không đưa súng ra dọa bắn dân. Thật sự lúc đó tôi không nhớ súng má gì đâu, khi về trụ sở công an tôi mới chạy ra mở cốp xe lấy giấy phép, bằng lái, giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ xe... Hôm nay, bố và em trai của tôi đã mang tiền ra Hà Nội để có trách nhiệm chữa trị cho Linh".

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thạch Hà tiếp tục làm rõ.