Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ vụ đá thau cá

Sáng nay (5-10), Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Krông Ana xác minh, làm rõ trường hợp ông Lê Tấn Thịnh (Trưởng Công an xã Quảng Điền) có hành động không chuẩn mực khi làm nhiệm vụ.



Ông Lê Tấn Thịnh có thái độ sừng sộ, quát nạt khi làm nhiệm vụ

Theo Thượng tá Tuấn, khi có kết quả xác minh, công an huyện phải báo cáo kết quả cho lãnh đạo công an tỉnh biết. Nếu có sai phạm sẽ đề nghị UBND huyện Krông Ana xem xét, kỷ luật đối với ông Thịnh.



Vào sáng 3-10, ông Thịnh cùng một số công an xã Quảng Điền đi xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tại khu vực chợ Điện Bàn.

Tại đây, ông Thịnh đã có hành động dùng chân đá bay các thau cá, dùng tay vứt, đập tài sản của một số người dân buôn bán lấn chiếm lề đường. Ngoài ra, ông Thịnh có thái độ giận giữ, liên tục quát nạt, chỉ trỏ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Việc làm của ông Thịnh bị người dân quay clip rồi đăng lên mạng xã hội gây nhiều dư luận.





Sau khi clip được đăng tải, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền đã tiến hành xác minh, yêu cầu ông Thịnh viết bản tường trình.



Ông Võ Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết khu vực chợ Điện Bàn từ lâu đã trở thành điểm đen giao thông. Ngoài một số người dân thi thoảng bắt được mớ cá, hái được mớ rau mang ra bày bán thì có cả một số hộ dù có sạp trong chợ nhưng vẫn trưng hàng hóa ra đường.

Địa phương đã nhiều lần giải tỏa nhưng đâu lại vào đó, vì thế lãnh đạo xã đã có những chỉ đạo cần phải cương quyết xử lý triệt để.

Ông Vinh nhận định hành vi của ông Thịnh là phản cảm, không đẹp mắt. Theo ông Vinh, ông Thịnh là một cán bộ rất năng nổ, nhiệt tình với công việc. Vì nhiệt tình, năng nổ nên ông Thịnh trở nên nóng nảy, có hành động quá mức dẫn đến phản cảm.

Cũng theo ông Vinh, xã sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhắc nhở các cán bộ khác cần phải có những hành động chuẩn mực trong khi thi hành công vụ.



Chợ Điện Bàn nơi xảy ra sự việc

Về phần mình, ông Lê Tấn Thịnh cho biết đã báo cáo sự việc, đúng sai còn phải chờ kết luận của cấp trên.



Theo ông Thịnh, việc người dân lấn chiếm lòng lề đường buôn bán đã được xã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng người dân không chấp hành, nhiều người còn có thách thức, chửi bới khiến ông thiếu kiềm chế dẫn đến có hành động không chuẩn mực.

Ông Thịnh cũng thừa nhận hành động của mình là sai, gửi lời xin lỗi và mong bà con bỏ qua.