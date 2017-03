Giám đốc công an tỉnh yêu cầu thẩm tra lại hồ sơ

Đặc biệt, cơ quan điều tra phải thẩm tra lại hồ sơ vụ Sơn tổ chức đánh bạc ngày 5-11-2006. Lúc này, Sơn đang bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, được cho tại ngoại nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, bị Công an tỉnh bắt giao cho Công an TP Mỹ Tho. Viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho đã không đồng ý phê chuẩn quyết định khởi tố của Công an TP, chỉ yêu cầu phạt hành chính đối với Sơn với lý do Sơn đang bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc lần trước chưa được xét xử và chưa từng bị xử phạt hành chính (?!).

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, không chỉ may mắn thoát tội ở lần tổ chức đánh bạc thứ hai trên, tại phiên xử sơ thẩm vụ tổ chức đánh bạc lần đầu ngày 1-2, Sơn còn tiếp tục được TAND TP Mỹ Tho ưu ái cho hưởng án treo. Ngoài ra, hai bị cáo Lê Văn Tuấn, Võ Văn Dân vốn đang chấp hành một bản án treo khác lại tiếp tục phạm tội mới cũng được tòa cho hưởng án treo.