Giám đốc công ty bảo vệ đưa xe tải đi... ăn trộm

Ngày 7-10, Công an huyện Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp sáu đối tượng, trong đó có Nguyễn Khăm Kiều (Giám đốc Công ty bảo vệ Đại Hoàng VN tại Thuận An, Bình Dương).

Theo Cơ quan điều tra Công an huyện Thuận An, cách đây hơn một tháng Kiều đã cử Vũ Văn Hưng đến bảo vệ cho Công ty Kim Luân. Rạng sáng 6-10, nhắm vào ca trực của Hưng, Kiều đã vạch kế hoạch ăn trộm tài sản của Công ty Kim Luân. Theo đó, Kiều đã huy động đồng bọn cho xe tải vào Công ty Kim Luân để lấy cắp máy may, vải và các vật dụng khác. Hưng yêu cầu người mở xưởng và văn phòng để đồng bọn đưa hàng lên xe và tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, sáu đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ăn cắp tài sản có tính toán. Tổng trị giá số tài sản bị đánh cắp khoảng 300 triệu đồng. Theo A.THOA (Tuổi Trẻ)