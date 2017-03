Giám đốc công ty kinh doanh thực phẩm chức năng bị bắt

Sáng 29-6, đại diện Phòng Thanh tra, Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế làm việc với Công an TP.HCM xung quanh các sản phẩm thực phẩm chức năng mà công ty TNHH Đầu tư thương mại XNK Bảo Khang (trụ sở đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM - công ty Bảo Khang) sản xuất, kinh doanh.



Công an thu giữ hơn 70 thùng các tông thực phẩm chức năng. Ảnh: HT - DT

Trước đó, sau gần một năm theo dõi, ngày 25-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Bảo (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Tống Kim Quý (24 tuổi, ngụ quận 2) là giám đốc và kế toán công ty Bảo Khang để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24-6 trinh sát của phòng PC46, công an TP.HCM phối hợp cùng tổ công tác đặc biệt ĐB-113 của Tổng cục cảnh sát và các cục nghiệp vụ khác của Bộ công an, bắt quả tang một nhân viên công ty Bảo Khang chở một ba lô chứa nhiều hộp thực phẩm chức năng. Khi công an kiểm tra, nhân viên này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan hàng hóa mang theo.

Cùng lúc, các đơn vị chia thành bốn mũi, ập vào kiểm tra trụ sở chính của công ty Bảo Khang, hai ngôi nhà của Bảo tại quận Gò Vấp và căn nhà của Quý tại quận 12. Kết quả, công an có thu giữ 77 thùng các-tông chứa thực phẩm chức năng, chủ yếu là thuốc giảm cân và nhiều bao bì, nhãn mác....

Khai với công an, Bảo thừa nhận, từ tháng 3-2014 đã giao dịch với một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) để mua bán thực phẩm chức năng. Theo đó Bảo chụp hình các viên thuốc, mẫu vỏ hộp và thông tin sản phẩm gửi, yêu cầu người đàn ông Trung Quốc cung cấp hàng. Bảo đặc cọc trước 50% giá trị lô hàng và thanh toán số còn lại khi hàng giao đến nhà. Mỗi hộp sản phẩm chức năng, Bảo mua với giá 4 đến 7USD. Khi chuyển hàng, Bảo yêu cầu phía Trung Quốc tách biệt thuốc với vỏ hộp. Khi hàng về Việt Nam, Bảo cho nhân viên chuyển về hai căn nhà riêng của Bảo hoặc nhà của Quý đóng hộp, dán các nhãn mác của Mỹ rồi tuồn bán cho nhiều đầu mối với giá 400 ngàn đến 2 triệu đồng/hộp.

Thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu chủ yếu là thuốc giảm cân.Ảnh: HT-DT

Gần một năm trước, ngày 4-8-2014, Đoàn Thanh tra của Cục An toàn thực phẩm (ATTP) và bộ trưởng Y tế kiểm tra đột xuất một số công ty kinh doanh, sản xuất… TPCN tại TP.HCM.

Tại công ty Bảo Khang, đoàn phát iện công ty quảng cáo một sản phẩm giảm cân “treo đầu dê bán thịt chó”. Công ty có đăng ký quảng cáo TPCN nhưng không phù hợp với đăng ký, nhiều sản phẩm ghi là “thuốc chữa bệnh”. Đoàn lập biên bản, phạt từ 40-60 triệu đồng, yêu cầu công ty phải tiêu hủy thu hồi toàn bộ tài liệu đã in ấn, gỡ bỏ thông tin quảng cáo sai trên website, tháo bỏ biện hiệu ghi sai nội dung.

Công an đang giám định các mẫu viên nén đã thu giữ, mở rộng điều tra vụ án.