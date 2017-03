Giám đốc đài truyền hình treo cổ tại nhà riêng

Trưa 4/12, ông Phan Thanh Vân (Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An) được gia đình phát hiện treo cổ chết trong phòng ngủ tại nhà riêng ở phường 2, TP Tân An, Long An.

Hàng ngày vị giám đốc 59 tuổi này thức rất sớm để tập thể dục, uống cà phê gần nhà rồi đi làm. Sáng 4/12, ông Vân không ra khỏi phòng, đến khoảng 9h người thân gọi nhưng không nghe trả lời.



Khi cửa phòng được mở, con ông Vân phát hiện cha đã chết trong tư thế treo cổ nên báo cảnh sát. Nhà chức trách đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Vân.



Theo Duy Khang (VNE)