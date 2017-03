Giám đốc mất iPhone, 20 nhân viên bị hỏi cung

Tiếp đó, bà giám đốc cùng với một người đàn ông tự xưng là công an gọi từng người sang để lấy lời khai, lăn tay. “Họ bắt chúng tôi khai địa chỉ nhà, thông tin cơ bản, lý lịch, có tiền án, tiền sự gì không, có khẳng định là không ăn trộm, không vào phòng hay không?”, một nhân viên cho biết. Theo thông tin phản ánh thì, trong quá trình điều tra, người tự xưng là công an không mặc sắc phục, cũng không giới thiệu mình là ai, ở cơ quan nào. “Chúng tôi cảm thấy bị sỉ nhục vì bị xem như là tội phạm”, một nhân viên bức xúc nói.



Trao đổi với PV vào chiều ngày 16.9, bà Nguyễn Mai Anh xác nhận việc mất chiếc điện thoại iPhone là có thật, “có thể chiếc điện thoại đã bị lấy đi khi tôi ra ngoài hoặc đi vệ sinh và cửa thì không khóa”. Bà Mai Anh cho biết, sau khi xảy ra vụ mất điện thoại, bà đã trình báo với Công an P.Dịch Vọng, cán bộ công an phường đã đến làm việc và sử dụng nghiệp vụ để truy tìm chiếc điện thoại bị mất. Theo bà thì toàn bộ cán bộ nhân viên trung tâm gồm 21/23 người đã phải khai và lấy vân tay. Một số do nghi vấn cao hơn còn bị ký biên bản để phục vụ công tác điều tra.



Trao đổi với PV chiều qua, một lãnh đạo Công an P.Dịch Vọng cũng xác nhận có nhận được việc Trung tâm Xúc tiến thương mại Hà Nội trình báo mất điện thoại nhưng việc có cán bộ công an đến lấy dấu hay lăn tay hay không thì phải kiểm tra lại vì chưa được báo cáo.





Theo Thái Sơn (TNO)