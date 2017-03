Giám đốc mượn cớ đòi nợ thuê, việt kiều bị chiếm đoạt tiền tỷ

Chỉ vì muốn đòi món nợ ở Việt Nam, chị Hồng nhờ cậy tới Quang, lúc đó đang là Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại (CPTM) Đại Thành An (hiện công ty này đã giải thể), một đối tượng "có thế" ở Hải Phòng, nhưng không ngờ bị đối tượng đòi nợ hộ này quay sang "làm càn", chiếm đoạt luôn của chị số tiền tỷ…

Đối tượng Nguyễn Hữu Quang

Theo đơn tố cáo của chị Đỗ Thị Hồng, đầu năm 2007, chị cho vợ chồng chị Mai Thị Cẩm Tú, trú tại phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) vay tiền nhiều lần tới 110.000 bảng Anh (khoảng 3,4 tỷ đồng Việt Nam). Cuối năm 2007, khi chị Hồng đòi, chị Tú đã trả 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại chị Tú khất nợ.

Tháng 11/2008, chị Hồng về Việt Nam. Do thời gian về nước có hạn, không thông thuộc đường, có ít mối quan hệ bạn bè nên chị Hồng nhờ bạn là anh Nguyễn Quốc Phú, ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đi cùng đến nhà chị Tú để đòi nợ. Anh Phú không đi cùng mà giới thiệu Nguyễn Hữu Quang, lúc đó đang là Giám đốc Công ty CPTM Đại Thành An, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng đến gặp chị Hồng.

Sau khi trao đổi, Quang gọi thêm chị Trần Kiều Oanh ở phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - bạn của Quang, đi đòi nợ cùng chị Hồng. Khi đến nhà chị Tú, Quang có những lời nói thô tục, đe dọa, yêu cầu chị Tú phải trả tiền cho chị Hồng. Để trả công cho việc đe dọa, đòi nợ hộ này, tại thời điểm đó, chị Hồng đã phải trả công cho Quang 1.000 bảng Anh.

Đến tháng 12/2008, chị Tú đồng ý trả nợ nốt bằng cách nhượng lại cho chị Hồng căn nhà số 15, ngõ 20, phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Do chị Hồng là Việt kiều, không thể đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên đã ủy quyền cho bạn là anh Nguyễn Hữu Tuyên, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) đứng ra ký hợp đồng mua bán nhà với vợ chồng chị Tú và quản lý ngôi nhà trên giúp chị Hồng. Không biết bằng cách nào, đối tượng Quang biết được điều này, anh ta gọi điện, yêu cầu anh Tuyên phải trả thù lao cho Quang trong việc đi đòi nợ bằng 40% giá trị ngôi nhà, đồng thời Quang dùng khóa riêng ngang nhiên đến khóa cửa căn nhà trên để quản lý.

Tiếp đó, Quang liên tục điện thoại, nhắn tin cho anh Tuyên và chị Hồng đe dọa nếu không trả tiền công đòi nợ cho Quang thì sẽ bị Quang cho đồng bọn xử lý. Do lo sợ đến tính mạng của bản thân và của gia đình anh Tuyên, đồng thời bị Quang khống chế, khóa cửa ngôi nhà, chị Hồng buộc phải đồng ý giao cho anh Tuyên tìm khách bán căn nhà trên để trả cho Quang 40%. Lập tức, Quang thông báo đã tìm được khách mua nhà nhưng khách đề nghị cho xem giấy tờ nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ đoạn của Quang để chiếm luôn bộ giấy tờ nhà đem về cất giữ.

Nhiều lần anh Tuyên đề nghị Quang trả lại giấy tờ nhà thì Quang lại thông báo đã bán được nhà với giá 1,6 tỷ đồng, khi nào anh Tuyên nhờ chị Tú ký hợp đồng mua bán với khách mua nhà (hủy hợp đồng mua bán giữa anh Tuyên và chị Tú) thì Quang có trách nhiệm trả cho anh Tuyên và chị Hồng 60%. Mặc dù được anh Tuyên đáp ứng yêu cầu trên nhưng sau khi nhận 1,64 tỷ đồng từ khách mua nhà là anh Lê Văn Hởi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Quang ôm tiền bỏ trốn luôn.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Quang khi anh ta đang thuê nhà sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Tuy Quang phủ nhận hành vi chiếm đoạt nhưng lại loanh quanh, không thể chứng minh được vì sao ngày 26/2/2009, lại có đến 1,1 tỷ đồng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Lúc anh ta khai tích cóp được ở Hải Phòng, rồi vận chuyển lên Hà Nội để gửi vào tài khoản của Công ty tại Hải Phòng, lúc lại khai không nhớ tích cóp từ bao giờ, vì sao có…

Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các nhân chứng liên quan, cùng với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra chứng minh Nguyễn Hữu Quang đã thực hiện hành vi gian dối sau khi được anh Hởi giao 1,64 tỷ đồng tiền mua bán nhà để chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Vì việc tố cáo của bị hại thực hiện quá lâu so với thời điểm xảy ra nên cơ quan điều tra không đủ điều kiện thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản hay lừa đảo tài sản của Nguyễn Hữu Quang

