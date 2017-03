“Giám đốc” nghiện và các công ty xổ số lừa

Khi giám đốc xổ số cho số đề

Khoảng ba năm trở lại đây, nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào trong Nam đã đến cơ quan công an địa phương trình báo về việc bị lừa đảo lấy tiền với phương thức lừa cho số đề.

Ông Phùng Đức Thông, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 2-4-2008, một người gọi cho ông xưng là người quen cũ tên Hùng hiện đang làm tại Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk và nói cho số đề đánh. Sau đó ông ta cho số điện thoại bảo là của ông Sáu Lý - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk. Khi ông Thông liên lạc với giám đốc này thì được ông ta cho con số để đánh đề, ngoài ra không quên căn dặn nếu trúng, chia lại cho công ty 50%. Ông Thông đánh bao lô với số tiền 8 triệu đồng cho một người ghi số đề ở Quảng Ngãi. Kết quả, ông trúng 1 lô là 35 triệu đồng. Như đã hứa, ông Thông chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản của ông giám đốc. 2 ngày sau, ông “Giám đốc Công ty Xổ số tỉnh Đắk Lắk” đã gạ gẫm ông Thông góp vốn cổ phần để trở thành cổ đông của công ty này và được hưởng chương trình cho số đánh đề bao lô. Vì cả tin, ông Thông đã chuyển số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản và vài ngày sau mới biết mình bị lừa.

Mới đây, chúng tôi gặp ông Huỳnh Vạn Phúc, trú ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi khi trong tình cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Ông Phúc cũng kể lại màn kịch nhân viên và Giám đốc Công ty Xổ số Kon Tum gọi đến và cho số đề đánh. Kết quả xổ số, ông trúng 1 giải và đã trích 17 triệu đồng nạp vào tài khoản của ông giám đốc. 2 ngày sau, ông giám đốc này gọi điện đề nghị ông Phúc góp vốn cổ phần vào công ty để hưởng chương trình cho số đánh đề. Ông Phúc đồng ý nên đã mang 300 triệu đồng đến địa điểm hẹn tại khánh sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi. Tại đây ông gặp và giao tiền cho một người tự xưng tên Bảo đi xe ô tô màu trắng không rõ biển số. Sau lần đó ông không thể liên lạc được với nhân viên và giám đốc kia. Ông Phúc cũng là một trong nhiều nạn nhân ở Quảng Ngãi bị sập bẫy lừa cho số đề.

Gã nghiện làm giám đốc!?

Trước tình trạng nhiều nạn nhân ở Quảng Ngãi bị sập bẫy lừa cho số đề, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án truy xét. Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang tên Hồ Ngọc Thiên (30 tuổi, ảnh), trú phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Hồ Ngọc Thiên, quê ở Quảng Ngãi, có một thời gian làm giáo viên dạy học ở tỉnh Đồng Nai. Đầu năm 2000, Thiên vào TP Hồ Chí Minh và nghiện ma túy. Y đã dùng CMND giả đến ngân hàng lập tài khoản. Qua danh bạ điện thoại ở các tỉnh, thành, y rà tìm người làm nghề kinh doanh buôn bán sau đó dùng nhiều số điện thoại di động để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, nếu số cho không trúng thưởng thì Thiên tắt tất cả các số điện thoại đã liên lạc với các nạn nhân hoặc giả vờ nói với họ là có thanh tra về đột xuất nên không sắp xếp xổ số được để tiếp tục lừa họ lần khác. Còn nếu có kết quả trúng thưởng thì Thiên điện thoại trực tiếp cho họ thông báo đã trúng số và yêu cầu họ chia số tiền trúng thưởng cho công ty theo tỷ lệ đã thỏa thuận rồi nộp vào tài khoản ở ngân hàng của y. Khi được người bị hại thông báo đã chuyển tiền vào tài khoản, Thiên liền đến các máy ATM của ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh rút hết số tiền đó ra khỏi tài khoản. Từ việc cho số đánh trúng lô đề đã làm cho người bị hại ngày càng tin tưởng Thiên là người của công ty xổ số kiến thiết. Lợi dụng vào sự tin tưởng này, y dùng thủ đoạn khác như yêu cầu họ góp vốn cổ phần công ty.

Với màn kịch đóng vai nhân viên và giám đốc của nhiều công ty xổ số kiến thiết miền Trung, Hồ Ngọc Thiên đã lừa đảo chiếm đoạt của gần 50 người với tổng số tiền lên đến cả tỷ đồng. Thiên dùng số tiền này để mua sắm và sử dụng ma túy. Hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi chuyển sang Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi để sớm đưa tên Thiên ra xét xử.

Theo ANTĐ