“Giám đốc” trang bị vũ khí nóng điều hành gái mại dâm

Giám đốc ngông cuồng



Sẵn có tiền và có “thế lực” cả bề nổi lẫn bề chìm nên nhiều năm nay, Đỗ Mạnh Đàn, sinh 1951, trú tại 70/90 Mê Linh, Trại Cau, (Lê Chân-Hải Phòng) chẳng coi ai ra gì. Đàn bất chấp cả cơ quan công quyền, sẵn sàng áp chế tất cả những ai dám “cả gan” động đến “miếng cơm, manh áo” của mình bằng vũ khí nóng.



Khách sạn Hải Yến, thuộc công ty TNHH Hải Yến, ở 552 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương là cơ sở do chính Đàn làm Giám đốc. Trên danh nghĩa là khách sạn nhưng Đàn đều bố trí hình thức mát-xa trá hình và tuyển mộ gái để kinh doanh mại dâm.



Hoạt động mại dâm tại khách sạn của Đàn được tổ chức hết sức tinh vi cả về bố trí phòng ốc cho đến hình thức quản lý. Cũng tại khách sạn này, hơn 1 năm trước đã từng xảy ra một vụ án mạng giữa gái bán dâm với bảo vệ khách sạn. Tuy nhiên, việc kinh doanh mại dâm của Đàn tại chính cơ sở này vẫn diễn ra rất nhộn nhịp.



Hằng đêm, vài chục lượt khách ra vào để mua bán dâm. Trong số đó, phải kể đến là không ít các đối tượng bất hảo sử dụng khách sạn này làm bãi đáp cho những cuộc vui thác loạn bằng ma túy.



Đã nhiều năm nay, hoạt động của khách sạn này khiến người dân xung quanh thấy “chướng tai gai mắt” nhưng hễ nhắc nhở đến là Đàn nổi khùng, vác súng ra dọa. Gã giám đốc hung hãn, ngông cuồng chẳng coi ai ra gì, thậm chí ngay cả chính quyền địa phương cũng tỏ ra…nhường nhịn, chính vì lẽ đó mà Đàn càng được thể, công khai thách thức.



Nhiều người biết hoạt động kinh doanh phi pháp của khách sạn Hải Yến nhưng không dám ho he, tố giác vì sợ Đàn biết sẽ trả thù.



Để tổ chức hoạt động mại dâm, Đàn bàn giao mọi quyền điều hành cho các “má mì”. Sau cuối mỗi ngày thì tổng kết mọi thu chi cho Đàn hay. Gái bán dâm làm việc trong khách sạn được tuyển chọn kỹ lưỡng, xinh đẹp, chân dài chủ yếu là những cô gái ở miền Tây dạt ra nên ổ mại dâm này thu hút được rất nhiều khách, dù giá bán dâm ở đây luôn ở mức cao.



Kế hoạch tập kích bất ngờ



Sau nhiều ngày trinh sát nắm bắt thông tin, bước đầu các trinh sát Đội 6, thuộc phòng PC45, Công an TP Hải Phòng xác định nguồn tin cung cấp của nhân dân là chính xác, có cơ sở, đồng thời lập kế hoạch triệt phá. Ngay sau đó, chuyên án mang bí số 613M được thành lập.



Qua quá trình điều tra trong kế hoạch của chuyên án, cơ quan điều tra xác định, khách sạn Hải Yến có 8 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 4, Đỗ Mạnh Đàn bố trí dựng lên các phòng mát-xa nhưng mục đích chính là kinh doanh, môi giới mại dâm. Hình thức quản lý hoạt động, cũng như sắp xếp gái mại dâm tiếp khách theo một quy trình khép kín, chặt chẽ. Mỗi tầng là một “má mì” kiêm nhiệm việc điều hành gái mại dâm ở từng tầng.



Tối ngày 18/9, Đỗ Mạnh Đàn sau khi đã có các nhân viên quản lý công việc nên như thường lệ y gọi điện rủ Bùi Xuân Trượng, sinh 1964, ĐKTT: 1/2 Nguyễn Khuyến, phường Cầu Đất, Ngô Quyền, hiện ở 44 Trần Thành Ngọ; Bùi Văn Đoan, sinh 1955, ở 158, cụm 6, phường Quán Trữ, cùng quận Kiến An; Hoàng Xuân Việt, sinh 1947, ở 26/353 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân đến tại phòng 404 tầng 4 để chơi bạc dưới hình thức đánh phỏm.



Trong cùng thời gian này, các trinh sát phát hiện gái bán dâm và khách đến mua dâm đã bắt đầu hoạt động. 21 giờ cùng ngày, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội của phòng PC45 do đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng và thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó phòng chia làm 3 mũi bất ngờ tiếp cận các tầng của khách sạn.



Ngay sau thời điểm các mũi trinh sát ập vào khách sạn, đã phát hiện 8 phòng thuộc tầng 1, 3 và 4 có 8 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và chuẩn bị mua dâm.







Các đối tượng Đàn, Phương và Mười



Theo Ninh Kiều (DT/Công lý)

Khi tiếp cận phòng 404, các đối tượng đang đánh bạc, cầm trịch là Đỗ Mạnh Đàn phát hiện có công an đã ngoan cố không chịu mở cửa. Các đối tượng quanh co, kéo dài thời gian hòng tẩu tán tang vật. Nhưng, các trinh sát đã phá cửa xông vào bắt gọn 4 đối tượng, thu giữ tang vật là 2 bộ bài tú lơ khơ và số tiền gần 10 triệu đồng.Đặc biệt, sau khi tiến hành khám xét tại phòng 208, nơi ở của Đỗ Mạnh Đàn, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn hạt nhựa. Đàn đã dùng những vũ khí này nhiều lần có hành động đe dọa người khác, tác oai tác quái trong địa bàn kinh doanh của y.Tại cơ quan điều tra, Đỗ Mạnh Đàn thừa nhận đã cùng Trượng, Đoan, Việt tổ chức đánh bạc ăn tiền. Trước đó, các đối tượng cũng thường xuyên tụ tập tại khách sạn của Đàn để sát phạt.Ngay sau khi triệt phá ổ mại dâm, bài bạc trong khách sạn Hải Yến, bắt giữ toàn bộ những người liên quan, công an TP Hải Phòng đã tiến hành lấy lời khai của các nhân viên cấp dưới của Đàn.Ngoài khách mua dâm, gái bán dâm và 4 con bạc trên thì cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Phương, sinh 1984, ở Ấp 2, xã Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang là nhân viên quản lý, điều hành các hoạt động mát-xa, mua bán dâm tại tầng 1; Phan Thị Mười, sinh 1983, ở Long Điền B, Chợ Mới, An Giang là nhân viên quản lý, điều hành mát-xa, mua bán dâm tại tầng 3.Hai đối tượng Phương và Mười đã khai nhận, từ tháng 2/2013, họ được Đàn giao cho nhiệm vụ điều hành mại dâm ở các tầng 1 và 3. Mỗi khi có khách đến mua dâm, Phương, Mười có nhiệm vụ xuống lấy phòng ở phòng lễ tân đồng thời điều gái bán dâm cho khách. Theo đó, mỗi lần khách mua dâm, Phương (hoặc Mười) thu 500.000 đồng tiền mua dâm, 200.000 đồng tiền phòng khách sạn, 120.000 hoặc 200.000 đồng tiền vé mát-xa. Sau đó, Phương (hoặc Mười) được hưởng 20.000 đồng từ số tiền 500.000 đồng bán dâm của nhân viên mát-xa.Cũng theo hai đối tượng này, thì hoạt động mại dâm trá hình của khách sạn Hải Yến thu lợi bất chính mỗi tối hàng chục triệu đồng. Riêng gái bán dâm, một người mỗi tối tiếp từ 5 đến 7 khách, trung bình mỗi khách 500 ngàn đồng nên lợi nhuận mà Đàn thu được là rất lớn.Nguyễn Thị Phương khai tối ngày 18/9, khoảng 20h 30, Phương đang ở quầy lễ tân khu mát-xa tầng 1 thì có 5 đối tượng nam giới vào đặt vấn đề mua dâm. Phương vào phòng gọi các nhân viên ra cho khách xem mặt, thu tiền và bố trí cho khách mua dâm tại các phòng tầng 1 và tầng 4, sau đó bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.Phan Thị Mười cũng khai nhận, 21 giờ tối cùng ngày hôm đó, có 3 khách ở tầng 3 vào đặt vấn đề mua dâm. Ngay sau đó Mười đã nhận từ những người khách này 1.500.000 đồng. Mười điều 3 cô gái mát-xa vào bán dâm thì bị bắt.Được biết, Mười và Phương cũng là “cựu” gái bán dâm ở Hải Phòng trước khi được Đàn tiếp nhận về làm nhân viên quản lý, điều hành hoạt động mát-xa trá hình. Hai đối tượng này cũng là đầu mối tuyển mộ, cung cấp gái mát-xa kiêm bán dâm cho ổ nhền nhện của Đỗ Mạnh Đàn.Hiện, chuyên án này đang tiếp tục điều tra mở rộng sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.