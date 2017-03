Giảm nạn trộm, cướp ở các khu vui chơi, lễ hội

(PL)- Sáng 24-2, thông báo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong chín ngày tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (tính từ ngày 15 đến 23-2), Công an TP.HCM cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố.

Theo đó, trong dịp tết, TP xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự, chủ yếu án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể gồm: hai vụ giết người, hai vụ cướp tài sản, 22 vụ cướp giật, 11 vụ cố ý gây thương tích, 38 vụ trộm tài sản (có 22 vụ trộm xe máy). Thiệt hại tài sản gồm: 28 xe máy, hơn 7,4 tỉ đồng, 15.500 USD, 400 euro, 23 điện thoại di động… So với cùng kỳ tết năm 2014, các loại án giết người, cưỡng đoạt, trộm cắp đều được kéo giảm. Cơ quan công an đã điều tra khám phá nhanh 48 vụ phạm pháp hình sự (đạt 57%), bắt 57 giữ đối tượng. Tệ nạn cờ bạc do được xử lý nghiêm nên có chiều hướng lắng hơn so với cùng kỳ những năm trước. Trên địa bàn TP trong các ngày tết không có tình trạng đốt pháo nổ trái phép nhưng xảy ra chín vụ cháy nhỏ, không thiệt hại về người, chỉ thiệt hại tài sản trên 500 triệu đồng. ÁI NHÂN