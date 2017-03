Giam người để đòi nợ

Chưa dừng lại, sau đó, bọn chúng bắt chị Oanh từ phường Lĩnh Nam về một căn nhà ở ngõ 7, Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để “giam lỏng”.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc, giải cứu cho chị Oanh. Thông tin ban đầu các đối tượng khai nhận, do chị Oanh đã vay của chúng 10 triệu nhưng lâu ngày chưa chịu trả. Công an quận đang điều tra mở rộng làm rõ dấu hiệu băng nhóm đòi nợ thuê.

(Theo nguoiduatin.vn)