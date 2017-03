Giám sát giao thông bằng camera: "Nhắm"vào xe khách, tải!

Để tìm hiểu rõ hơn về hệ thống giám sát giao thông bằng công nghệ hiện đại lần đầu được thí điểm ở Việt Nam, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt.

Cứ vi phạm là “lên hình”!

- Thưa ông, cuối tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an (và được biết Bộ đã giao Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (C26)) phối hợp cùng Công ty TNHH tập đoàn Hải Châu Việt Nam thí điểm xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, vậy xin ông cho biết rõ hơn về dự án này?

Việc thực hiện giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ là thực hiện theo Nghị định 146 của Chính phủ, về sử dụng phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, Bộ Công an đã có thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của quy định này.

Hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh là việc ứng dụng các thiết bị kĩ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lí vi phạm hành chính, chỉ huy điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ và cả trong đô thị.

- Cụ thể, công nghệ được ứng dụng vào giám sát giao thông trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ là công nghệ như thế nào, và đây là mô hình từ đâu?

Hệ thống này sử dụng công nghệ đường truyền tín hiệu không dây mạng Wifi và công nghệ CDMA sóng điện thoại di động (vô tuyến) kết hợp với đường truyền cáp mạng (hữu tuyến).

Mô hình này đã được rất nhiều quốc gia thực hiện thành công như Nga, Cu Ba, Trung Quốc và cả những nước trong khu vực Đông Nam Á có tình hình giao thông tương đồng Việt Nam như Malaysia, Thái Lan.

- Ông có thể mô tả một chu trình hoàn chỉnh về giám sát, xử lí giao thông bằng hình ảnh trên tuyến này?

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo C26 phối hợp với Công ty Hải Châu đã lắp đặt các thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ tại trạm thu phí Nam Cầu Giẽ và truyền tính hiệu, hình ảnh trực tiếp về Trung tâm chỉ huy C26.

Tại trạm Nam Cầu Giẽ, các thiết bị nghiệp vụ được gắn trên các cột, trụ, trên xe mô tô, ô tô tuần tra do cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân mặc trang phục hoặc thường phục thao tác sử dụng hoặc tự động hoạt động.

Khi phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua các loại phương tiện, thiết bị kĩ thuật (trực tiếp thao tác hoặc chụp, ghi tự động) cán bộ chiến sĩ sẽ ra hiệu lệnh dừng đối tượng có hành vi vi phạm, thông báo lỗi vi phạm. Nếu người vi phạm có yêu cầu xem hình ảnh, kết quả thu, ghi được thì phải cho xem, sau đó mới lập biên bản vi phạm và xem xét ra quyết định xử phạt.

- Nhưng trong trường hợp không có cán bộ chiến sĩ tuần tra, trực trạm hoặc không dừng ngay được đối tượng vi phạm thì sao, họ có “tẩu thoát”?

Trường hợp này, giao cho Trưởng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện ra văn bản gửi chủ phương tiện vi phạm (sau khi đã xác minh qua hệ thống dữ liệu) thông qua công an xã, phường, thị trấn đến nơi chủ phương tiện cư trú để yêu cầu chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở công an giải quyết. Khi đó, sẽ mở lại hình ảnh thu ghi hành vi vi phạm của người vi phạm khi qua trạm Nam Cầu Giẽ này.

Tuy nhiên, những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tắc đường cao sẽ được “quan tâm” hơn và cương quyết xử lí như: chạy ẩu, vượt sai, lấn làn gây nguy hiểm… chứ không phải tất cả các hành vi sai đều “xử”, “triệu tập” mặc dù cứ vi phạm là rất dễ “lên hình” làm chứng cứ.

Nhân rộng mô hình... vì vừa rẻ, vừa hiệu quả?!

- Thông tin chúng tôi được biết thì hệ thống này đã thí điểm hoạt động từ đầu tháng 6/2008, vậy kết quả bước đầu của việc áp dụng hệ thống giám sát này có khả quan như mong muốn không, thưa ông?

Đúng là hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh được thí điểm tại Nam Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 6/2008, đến nay đã được 20 ngày.

Theo báo cáo của Công ty TNHH tập đoàn Hải Châu và lực lượng chức năng thực hiện, trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nam, Hà Tây đã phát hiện và lập biên bản 320 trường hợp vi phạm. Hệ thống này chủ yếu tập trung ghi hình đối với ô tô là chính.

Sau 20 ngày, đã có 179 ô tô chạy quá tốc độ quy định được ghi chụp và xử lí, trong đó chủ yếu là ô tô khách với 110 xe.

Có 141 ô tô vi phạm đi sai, lấn làn đường cũng bị xử lí, trong đó có tới 99 ô tô khách, 23 ô tô tải, 19 ô tô con.

Điều có ý nghĩa quan trọng nữa là dự án thí điểm này đã mang lại hiệu quả rõ nét cả về kinh phí và phát hiện xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là tạo lập ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

- Như ông nói thì rõ ràng kết quả bước đầu là rất khả quan?! Nhưng không hiểu mô hình này là đề xuất của ai? Và nếu mang lại hiệu quả cả kinh tế và giao thông thì sẽ được mở rộng trên nhiều tuyến trong thời gian gần không?

Mô hình này từ nước ngoài nhưng đề xuất thực hiện là của Công ty TNHH tập đoàn Hải Châu Việt Nam với Chính phủ vào cuối tháng 12/2007.

Trong tình hình trật tự an toàn giao thông đang có nhiều diễn biến phức tạp, thì việc chủ động đề xuất và tham gia của một đơn vị tư nhân cần được ghi nhận và động viên.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm đến cuối tháng 7 và báo cáo với Thủ tướng vào giữa tháng 8/2008 để đánh giá toàn diện hiệu quả của hệ thống. Nếu thành công sẽ là một trong những cơ sở để triển khai rộng trên các tuyến.

Hiện tại, hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ cũng bắt đầu được triển khai trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông như Quốc lộ 5, 18, 51 với những mức độ và quy mô khác nhau.

- Xin cám ơn ông!