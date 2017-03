Giận “bồ”, báo tin giả bị hiếp dâm

Sau khi cãi nhau với chị C., anh H. bỏ về nhà xem bóng đá. Sáng sớm hôm sau, anh nhận được tin nhắn của C. báo bị trộm đột nhập vào nhà và hiếp dâm. Khi Công an xuống điều tra và đề nghị đi giám định pháp y thì chị C. lại lẩn tránh và “chuồn” khỏi nhà trọ.

Ngày 21/6, Trung tá Nguyễn Văn Tụ - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, có nhiều chứng cứ tài liệu cho thấy vụ việc một phụ nữ bị hiếp dâm ở khu phố 5, phường Phú Đông chỉ là tin báo giả. Trước đó vào sáng 16/6, Công an phường Phú Đông nhận được tin báo khoảng 3h sáng cùng ngày, trong lúc chị Trần Thị M.C. (22 tuổi) đăng ký nhân khẩu tạm trú ở khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8 còn đang nằm ngủ tại nơi tạm trú trong một căn hộ thuê dài hạn ở khu phố 5, phường Phú Đông, thì hai gã đàn ông lạ mặt ập vào khống chế, đe dọa và giở trò đồi bại. Trước khi rút lui, kẻ hiếp dâm còn dùng dây buộc cửa, không cho chị M.C. thoát ra ngoài. Ngay lập tức, các mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Mặc dù M.C. tường trình lại vụ việc khá bài bản, nhưng khi được đề nghị đi giám định pháp y, thì người phụ nữ này lẩn tránh rồi thu dọn tư trang "chuồn" khỏi nơi tạm trú cho tới nay. Kết quả điều tra cho thấy, M.C. thuê nhà chung sống với anh H. - một người đàn ông đang ly thân vợ. Sau một trận cự cãi nhau, khoảng 20h đêm 15/6, anh H. rời khỏi nhà trọ về nhà bố mẹ ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa để xem bóng đá World Cup 2010. Mờ sáng hôm sau, anh H. nhận được tin nhắn của M.C. qua điện thoại là kẻ trộm đột nhập vào nhà, hơn nửa giờ sau thì nhận tin nhắn thứ hai có nội dung cho hay vừa bị kẻ lạ mặt hiếp dâm. Anh H. vội vã về nhà và khẩn báo vụ việc cho Công an địa phương. Được biết, theo quy định pháp luật, hành vi báo tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại mục b, điểm 2, điều 7, Nghị định 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự - an toàn xã hội.



Theo Phan Lương (CAND)