Giận bố vợ, chồng mua xăng “thiêu sống” vợ con

Ngọn lửa bùng phát rồi thiêu cháy chị Hồng và cháu Cường trong đêm tối.

Sự việc xảy ra vào lúc 22h đêm, ngày 31/ 5 tại nhà ông Hoàng Kim Huỳnh (bố vợ Thanh), xóm 6 xã Cẩm Thắng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Người nhà của ông Huỳnh cho biết: Sáng 31/5, Thanh dẫn vợ và con trai về gặt lúa gần nhà ông bà ngoại. Sau khi gặt xong 2 sào lúa, Thanh gọi máy đến tuốt rồi cho vào nhà cất. Xong việc, mọi người mua bia về uống.

Trong lúc nhậu, ông Huỳnh nói với con rể đưa lúa về nhà phơi vì ngày mai ông còn phải gặt lúa. Phật ý, Thanh sinh ra bức xúc rồi hai người lời qua tiếng lại. Thanh bỏ dậy, cầm cái can 5 lít rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau, Thanh mang 5 lít xăng về và hậm hực: “Từng ni lúa mà không cho phơi thì tau đốt hết. Khỏi cần mang về nhà nữa”. Chị Hồng cùng đứa con trai (Bùi Quang Cường) vội chạy lại cướp lấy can xăng nhưng Thanh giật lại.

Cuộc giằng co lẫn nhau khiến can xăng rưới lên người chị Hồng, cháu Cường và cả chính người Thanh. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ vợ) chạy giật lấy can xăng rồi mang đi chỗ khác. Thanh lấy bật lửa trong túi ra và châm lửa.

Ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy. Chị Hoàng Thị Hồng bị lửa bốc cháy toàn thân, bất tỉnh nhân sự. Riêng Thanh may mắn phá được hàng rào nhảy xuống hồ nước ngoài vườn nên không việc gì.

Khi người dân chạy đến thì chị Thanh đã bị lửa thiêu rụi nằm bất động giữa sân, cháu Cường cũng đã dập được lửa trên người nhưng bị bỏng nặng. Mọi người nhanh chóng sơ cứu và đưa hai mẹ con chị Hồng ra Viện bỏng Quốc gia tại Hà Nội chữa trị. Bùi Quang Thanh cũng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện, sức khỏe chị Hồng đang hết sức nguy kịch.