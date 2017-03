Giận đốt nhà mình, nhà hàng xóm vạ lây

Sáng 5-2, Công an thị xã Châu Đốc (An Giang) đã bắt tạm giam Võ Thanh Phong 26 tuổi - ngụ nhà số khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc do có hành vi đốt nhà mình gây cháy hoàn toàn 4 ngôi nhà.

Bốn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng - Ảnh Đ. VỊNH Theo nhiều nhân chứng, khoảng 22g30 khuya mùng 2 (4-2) sau khi cự cãi với gia đình, Phong đuổi người thân của mình trong nhà ra ngoài rồi châm lửa đốt nhà. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng cháy lan sang các căn lân cận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Châu Đốc điều ba xe chuyên dụng, đồng thời các lực lượng quân đội, công an, dân phòng trên địa bàn thị xã cũng được huy động và tập trung phương tiện đến cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, gần 2 tiếng đồng hồ sau ngọn lửa mới được khống chế và tới 0g15 ngày 5-2 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trung tá Dương Văn Dè, trưởng công an phường Châu Phú B, cho biết Phong từng có tiền án, tiền sự và vừa bị tù giam trở về. Theo lời khai ban đầu của Phong, tối 4-2 Phong uống rượu, sau đó cự cãi với người thân trong gia đình nên đã gom quần áo lại châm lửa đốt. Có 4 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng; vài căn khác bị hư hại nhẹ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một nhà hàng xóm bị vạ lây . Ảnh Đ. VỊNH Ngay sáng 5-2, UBND và các đoàn thể phường Châu Phú B và thị xã Châu Đốc đã đến thăm hỏi, cứu trợ cho những hộ bị thiệt hại do vụ cháy. Theo Đ. Vịnh (TTO)