Gian nan bắt tội phạm truy nã

Sau gần 30 năm lẩn trốn

Các trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nhớ lại vụ bắt đối tượng Trương Văn Trà (SN 1950), trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh phạm các tội: cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an truy nã đặc biệt ngày 24-7-2001. Theo hồ sơ, những năm 80, Trương Văn Trà đã vượt biên trái phép ra nước ngoài.

Khi lên thuyền vượt biên, sẵn tính côn đồ, thấy những người đi cùng mang theo tài sản quý, Trà đã cướp và bỏ trốn. Sau đó, Trà bị Công an tỉnh Cà Mau bắt, bị TAND tỉnh tuyên án 20 năm tù giam. Ngày 29-3-1983, trong quá trình lao động cải tạo tại trại giam, Trà đã bỏ trốn.

Để truy bắt đối tượng này, hàng tháng trời, các trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã lặn lội dọc theo các kênh, rạch miền Tây, miền đồng bằng sông Cửu Long hòng lần tìm tung tích, dấu vết của kẻ trốn tù. Biết Trà có tài lẻ kiếm sống ở các vùng sông nước, các trinh sát đã tập trung rà soát hàng trăm xà lan, thuyền bè trên nhiều sông, kênh, rạch...

Trong một lần đến địa bàn tỉnh Bến Tre, các trinh sát tình cờ nghe được người dân kháo nhau về một ông già giỏi nghề sông nước, nhưng không lấy vợ con... Kế hoạch xác minh về “ông già” này được lực lượng công an triển khai và xác định đó chính là Trương Văn Trà. Ngày 23-7 vừa qua, sau nhiều ngày theo sát hành tung đối tượng, cơ quan công an đã tóm gọn Trà sau gần 30 năm lẩn trốn.

Tóm gọn kẻ sát nhân

Những ngày cuối tháng 7, cơm mưa xối xả đã làm ngập nhiều tuyến đường dẫn tới phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Hơn chục trinh sát thuộc các lực lượng: Cục Cảnh sát truy nã, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ vẫn âm thầm di chuyển theo kế hoạch truy bắt đối tượng phạm tội giết người đang lẩn trốn.

Theo thông tin trinh sát nắm được, Nguyễn Ngọc Hóa (SN 1978), trú tại huyện KrongBuk, tỉnh Đắk Lắc, phạm tội giết người, bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt số 01, ngày 24-11-2005 của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, gần đây xuất hiện tại phường Bình Hưng Hòa. Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2005, sau khi nghi cho một người tên Tuấn trộm cắp được 38 lượng vàng, Hóa cùng đồng bọn đã bắt Tuấn ra nghĩa địa, tra tấn, đánh đập để Tuấn khai ra số vàng. Nhóm đối tượng đã đánh đập Tuấn đến chết. Sau khi gây án, đồng bọn của hắn bị bắt giữ, riêng Hóa kịp bỏ trốn.

Không chỉ có lệnh truy nã về tội giết người, Hóa còn có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản, bản thân là đối tượng có nhiều tiền án. Do là đối tượng nguy hiểm nên kế hoạch bắt giữ Hóa được lực lượng công an chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng với yêu cầu đặt ra: Bắt giữ đối tượng phải đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn.

Qua rà soát địa bàn, các trinh sát tập trung vào các cửa hàng, cửa hiệu, các công ty hoặc cơ sở sản xuất đang xây dựng, bởi thông tin nắm được, Hóa vốn là người khéo tay, biết làm khung nhôm, cửa kính. Sau nhiều giờ đồng hồ dầm mưa truy tìm dấu vết đối tượng, 3h sáng 28-7, các trinh sát phát hiện ra một cơ sở chuyên làm khung nhôm, cửa cuốn ở khu phố 7.

Khi đó, trong nhà có khoảng chục người đang ngủ. Khi thấy đoàn công tác kiểm tra hành chính, Hóa vùng dậy bỏ chạy, song đã bị lực lượng công an tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, Hóa khai nhận: Sau khi bỏ trốn, hắn đã đi làm thuê, tiết kiệm tiền và xây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ để mở cửa hàng làm khung nhôm, cửa cuốn. Những tưởng sau 5 năm lẩn trốn, mai danh ẩn tích có thể xóa đi tội ác, nhưng Hóa không ngờ lại bị bắt giữ tại chính ngôi nhà của mình.

Tên tội phạm mưu mô

Vốn máu mê đỏ đen, Dương Đình Anh (SN 1981), trú tại huyện Chương Mỹ thường xuyên có mặt tại các chiếu bạc. Trong một lần sát phạt, khi các đối tượng chơi cùng đã thua nhẵn túi, không có tiền chi trả, Dương Đình Anh đã ép nhiều người thua bạc vào một khách sạn, sau đó, hắn bắt những người này phải liên hệ với người thân mang tiền đến chuộc. Sau khi gây án, có tiền, Dương Đình Anh đã cao chạy xa bay vào TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 29-12-2009, đối tượng đã bị Cơ quan điều tra CAH Chương Mỹ ra lệnh truy nã. Tại Vũng Tàu, đối tượng đã xin được vào làm bảo vệ cho một khu vui chơi công cộng.

Ý thức được việc không thể lẩn trốn lâu dài, Dương Đình Anh đã cố tình sử dụng trái phép chất ma túy trong một khách sạn để bị CATP Vũng Tàu bắt, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung tại Trường giáo dục và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi bị bắt, đối tượng đã có chủ ý khai tên giả là Dương Đình Hải hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Trong trường, Đình Anh tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành tốt mọi chủ trương, nội quy nhưng điều đặc biệt, hắn không mấy khi nói về gia đình, vợ con, quê hương với các học viên khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phát hiện những điểm nghi vấn về đối tượng, nên tổ chức xác minh. Cơ quan điều tra phát hiện Dương Đình Hải là một người khác, có đặc điểm nhận dạng không giống như Dương Đình Anh. Cùng các cơ quan chức năng khác, các trinh sát đã bền bỉ đi tìm danh tính của Dương Đình Hải và phát hiện, thời điểm Hải vào Vũng Tàu làm ăn trùng khớp với vụ việc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do CAH Chương Mỹ thụ lý và ra quyết định truy nã Dương Đình Anh.

Ghép nối các thông tin liên quan, các trinh sát đã có kết quả, Dương Đình Hải chính là Dương Đình Anh, đối tượng đang trốn truy nã. Ngày 20-7, một tổ công tác của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và CAH Chương Mỹ đã đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bắt đối tượng truy nã này.

Đang học nghề đan lát mây tre đan, thấy một đoàn công tác, trong đó có cả những người nói giọng Bắc, Dương Đình Anh chột dạ, cố tình quay mặt đi. Hắn tái mặt khi nghe các trinh sát đọc lệnh truy nã và đọc đúng họ tên của mình. Cho đến khi bị bắt, Dương Đình Anh vẫn không hiểu vì sao đã trốn vào trại cai nghiện mà cơ quan công an vẫn tìm ra…

Theo Lê Quang (ANTĐ)