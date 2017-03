Gian nan hành trình truy bắt đối tượng 8 lần cướp ô tô

Hồi 1 giờ 15 phút ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Vĩnh Phúc nhận được thông tin của Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội trao đổi về việc nghi 2 đối tượng là Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982, ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên) và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) là 2 đối tượng đang có Quyết định truy nã toàn quốc về tội cướp tài sản, do cơ quan điều tra Công an tỉnh Hoà Bình và cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu II, Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã.

Theo đó, chúng đã thuê một xe ôtô hiệu INOVA BKS 36M- 8958 của hãng taxi Bắc Trung Nam ở tỉnh Thanh Hoá, đi từ Thanh Hoá ra huyện Sóc Sơn, Hà Nội rồi thực hiện hành vi cướp chiếc xe này và đi về hướng tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng và Trung tá Vũ Trung Hưng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, cùng các trinh sát thuộc Đội bắt truy nã tổ chức ngay các biện pháp truy bắt.

Từ nhận định đối tượng có thể về quê rồi tiếp tục lẩn trốn và những thông tin của quần chúng cung cấp, chỉ 45 phút sau khi nhận tin báo, mũi truy bắt của Thượng tá Việt đã xác định được chiếc xe ôtô BKS 36M- 8958 đang ở khu vực xã Tam Hồng và xã Nguỵêt Đức, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Các chốt chặn được thiết lập, vây kín 2 đối tượng. 2 giờ 15 phút, mũi truy bắt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH phát hiện chiếc xe ôtô bị cướp đang đi trên đường huyện lộ thuộc xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Phát hiện đang bị các công an bám đuổi theo, đối tượng tăng ga bỏ chạy dọc theo đê sông Hồng với tốc độ chóng mặt. Suốt đoạn đường đê gần 20km, 2 đối tượng chạy với tốc độ 140 - 150km/h nhưng không cắt đuôi được xe phía sau.

Biết là không tẩu thoát được bằng ôtô, khi đến địa phận xã Nguyệt Đức, đối tượng điều khiển xe rẽ ngoặt vào đường làng thôn Đinh Xá. Đến giữa cánh đồng, đối tượng dừng xe, tắt máy lẩn vào màn đêm hòng trốn thoát.

Lực lượng truy bắt lại huy động các mũi chốt chặn trên các ngả đường, tập trung bao vây xã Nguyệt Đức; huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân xã Nguyệt Đức lúc này đang mải xem World Cup bủa vây, lật từng lùm cây, ngọn cỏ, truy lùng đối tượng.

Khi đó, trên các ngõ ngách ruộng đồng của xã Nguyệt Đức, đèn pin các loại sáng như sao. Đến gần 3 giờ sáng, lực lượng Công an và quần chúng nhân dân đã vây bắt và tóm được đối tượng Nhâm Văn Tuấn đang núp trong bụi cây ven tường rào Trường THCS xã Nguyệt Đức.

Đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận đã cùng Nguyễn Tuấn Phương gây ra vụ cướp chiếc ô tô INOVA trên ở địa bàn huyện Sóc Sơn. Trên đường lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, Tuấn khai trước đó y cùng Phương đã gây ra 7 vụ cướp xe ôtô các loại ở các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Hải Phòng và Hà Nội, đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an Vĩnh Phúc đã bàn giao đối tượng và tang vật để Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền và tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Phương.

