Gian nan theo dấu hung thủ sát hại nữ sinh vì tình tay ba

Từ công tác khám nghiệm tử thi và tiếp xúc với thân nhân bị hại, ban đầu các ĐTV và TS Phòng CSĐTTPVTTXH đi đến kết luận, hung thủ chỉ có thể là người quen biết với nạn nhân. Bởi, Hồ Thị Lý vừa mới chân ướt chân ráo từ Đắc Lắc xuống nhập học, chưa có mâu thuẫn với ai tại TP Đà Nẵng. Khả năng giết người cướp tài sản cũng được loại bỏ, vì theo lời khai của 2 nhân chứng đi cùng Lý là Võ Hồng Duyên và Hoàng Yến (1992, trú cùng quê Đắc Lắc), hung thủ gồm 2 thanh niên, sau khi dùng dao đâm Lý vội vã bỏ chạy, không lấy bất cứ tài sản gì.

Dẫn giải Phan Văn Sử truy tìm hung khí gây án.

Theo hướng nhận định này, kết hợp thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, các ĐTV, TS tham gia phá án đặc biệt chú ý đến mâu thuân giữa Lý với bạn gái tên Phạm Thị Thanh Tuyền (1993, trú TT Liên Sơn, H. Lắc, tỉnh Đắc Lắc). Mâu thuẫn cá nhân giữa hai người xảy ra tại Đắc Lắc khá gay gắt, có thời điểm dẫn đến xung đột. Khi Lý xuống Đà Nẵng học, có nguồn tin Tuyền và bạn trai cùng xuống Đà Nẵng, nhiều khả năng Tuyền có liên quan đến cái chết của Lý. Liền sau đó, Phòng CSĐTTPVTTXH chia làm 3 tổ công tác, phối hợp CAQ Thanh Khê, CAQ Hải Châu và CAQ Liên Chiểu xác minh thông tin về Phạm Thị Thanh Tuyền. Trưa 9-10, một tổ công tác khác do đích thân thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cùng trung tá Trần Tấn Đức - Đội trưởng Đội TS tuyến địa bàn và trung úy Nguyễn Toàn Thắng tức tốc đi Đắc Lắc xác minh thông tin về Tuyền.

Rạng sáng 10-10, có mặt tại Đắc Lắc, tổ công tác phối hợp các đơn vị địa phương xác minh, giám sát mọi di biến động tại nhà nạn nhân Hồ Thị Lý và nghi can Phạm Thị Thanh Tuyền cùng tất cả các mối quan hệ của Tuyền. Tại đây, các TS nắm được nguồn tin, Tuyền và bạn trại là Phan Văn Sử (1989, trú xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) có xuống TP Đà Nẵng trong thời điểm án mạng xảy ra. Qua xác minh tất cả các mối quan hệ của Tuyền và Sử tại Đắc Lắc được biết, Tuyền không có mặt tại H. Lắc. Còn Sử tạm trú tại nhà một người quen ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) để hành nghề thợ nề. Sau khi xuống Đà Nẵng, Sử chưa quay về.

Một diễn biến khác, chiều 10-10, Nguyễn Bá Tuấn (1987, trú xã Bảo Thành, H. Yên Thành) đến CAQ Hải Châu đầu thú về hành vi giúp đỡ cho bạn tên là Phan Văn Sử gây án giết người tại đường Trưng Nữ Vương. Từ lời khai của Tuấn, kết hợp công tác xác minh tại Đắc Lắc, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH nhận định, khả năng sau khi gây án, Sử bỏ trốn về quê tại Nghệ An. 17 giờ ngày 10-10, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH cử tổ công tác gồm 4 đồng chí: trung tá Trần Nam Hải - Đội trưởng Đội Trọng án, đại úy Mai Dũng - Đội phó Đội Trọng án, đại úy Nguyễn Xuân Quang, trung úy Trương Tiến Minh khẩn trương ra Nghệ An truy bắt Sử.

Phạm Thị Thanh Tuyền Nguyễn Bá Tuấn Phan Văn Sử

Xác định đúng danh tính hung thủ giết người, song tại Đắc Lắc, tổ công tác do thượng tá Nguyễn Văn Cung gặp nhiều khó khăn trong việc truy bắt Tuyền. Bởi địa bàn Đắc Lắc quá rộng, việc di chuyển của các TS chủ yếu bằng phương tiện xe máy để đảm bảo công tác bí mật. Các TS giám sát tại nhà riêng của nghi can thì phát hiện mẹ và anh chị em ruột của Tuyền có nhiều biểu hiện không bình thường. Cùng thời điểm này, một số trang báo mạng đồng loạt đăng tải về vụ án giết người trên đường Trưng Nữ Vương, trong đó có đặt nghi vấn vào mối quan hệ "đồng tính" giữa Tuyền và Lý. Nhận định khả năng gia đình và nghi can Tuyền đã biết sự việc, thượng tá Nguyễn Văn Cung quyết định “đánh bài ngửa”, chủ động gặp gỡ gia đình Tuyền để động viên, thuyết phục đưa Tuyền ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Trước lý lẽ sắc bén, thấu tình đạt lý của thượng tá Cung, mẹ ruột của Tuyền đồng ý hợp tác. Ngày 12-10, Tuyền ra CAH Krông Bông (Đắc Lắc) đầu thú, sau đó được tổ công tác dẫn giải về TP Đà Nẵng.

Hành trình 3 ngày 3 đêm di chuyển gần 2.000km của tổ công tác do thượng tá Nguyễn Văn Cung chỉ huy đã thu được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, việc bắt Phan Văn Sử, đối tượng trực tiếp đâm chết nạn nhân Lý vẫn chưa thành công. Tại Nghệ An, việc xác minh hung thủ giết người gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như tất cả các mối quan hệ thân thiết với Sử đều khẳng định những ngày qua không có bất cứ thông tin gì về Sử. Vậy là có khả năng đối tượng chưa về địa phương hoặc đang lẩn trốn ở một nơi nào khác. Vì thế, tổ công tác truy bắt Sử quyết định áp dụng biện pháp phát động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, thông báo rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Sử cho gia đình biết, đề nghị hợp tác động viên Sử ra đầu thú.



Sau 4 ngày đêm lăn lộn tại Nghệ An, cuối cùng điều tổ công tác mong đợi cũng đã đến. Ngày 12-10, gia đình liên lạc được với Sử và thông báo là CATP Đà Nẵng đang ở Nghệ An, đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cha mẹ tha thiết mong Sử ở đâu, nhanh chóng về Nghệ An đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Qua điện thoại, Sử nói cứng với gia đình là mình không làm điều gì xấu và hứa sẽ về quê ngay. Đúng 17 giờ ngày 13-10, Sử về đến xã Bảo Thành (H. Yên Thành) trình diện với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và thành khẩn khai báo tất cả mọi chuyện.



(Còn nữa)



Theo Công an Đà Nẵng