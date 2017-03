Giận người yêu, đốt xe máy

Ngày 9-2-2011, Công an xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết đang điều tra và xử lý đối tượng đốt xe máy.

Chiếc xe biển số 92K-45… chỉ còn là đống sắt vụn

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 7-2-2011, nhiều người dân tại ngã 3 Suối Mơ (thôn An Định, xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) hoảng hốt khi thấy chiếc xe máy biển số 92K-45… bùng cháy dữ dội bên lề đường. Đám cháy bùng phát, lan nhanh vào các bụi cây khô phía bên trong gây cháy mạnh.



Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng dân phòng xã Đại Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân dập lửa.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do N.V.H. (SN 1990, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chở bạn gái vào Suối Mơ (xã Đại Đồng) chơi. Sau khi ra về, hai bên tranh cãi. H nổi giận đốt áo, ném vào xe mình khiến ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Tin-ảnh: Th.Phương (NLĐO)