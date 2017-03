Giận quá, xé áo công an

Ngày 18-3, VKSND H.Bố Trạch - Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Song về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.



Trước đó, chiều 13-3, sau khi đánh bóng chuyền xong giữa Hoàng Văn Song (SN 1990, ngụ xã Xuân Trạch) và Nguyễn Xuân Kiều (SN 1985, ở cùng xã) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau khiến Kiều bỏ chạy.



Trong lúc đang tìm Kiều để đánh Song gặp ông Trương Chức (SN 1952), là công an viên xã Xuân Trạch đến giải quyết vụ việc. Dù được khuyên can nhưng Song không chỉ chửi bới xúc phạm, chống đối mà còn lấy đá đánh vào ông Chức. Song còn xông vào giằng co xé rách áo của ông Chức.



Sau đó, Song tiếp tục chạy về nhà lấy dao tìm đến nhà ông Nguyễn Xuân Tý (bố Kiều). Song cầm dao xông vào tấn công, hăm dọa ông Kiều nhưng được mọi người kịp thời can ngăn và đưa về nhà.