"Gián tiếp" giúp Dương Chí Dũng trốn, Trưởng công an xã bị bắt

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 2.11.2011, tại trụ sở Công an xã An Thọ, Vũ Văn Sáu với tư cách là Trưởng CA xã An Thọ đã viết đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh, SN 16.7.1975, đăng ký thường trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong, SN 11.5.1974, thường trú tại phố Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng (Hải Phòng). Đồng Xuân Phong - nguyên cán bộ Đội Chống buôn lậu - Cục Hải quan Hải Phòng. Tại thời điểm Sáu làm giả giấy tờ cho Đồng Xuân Phong, đối tượng này đang có lệnh truy nã của CA TP.Hồ Chí Minh về tội buôn lậu.

Dương Chí Dũng

Tờ đơn do Vũ Văn Sáu giả mạo được sử dụng làm hộ chiếu mang tên Hoàng Văn Linh nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong. Với hộ chiếu này, Đồng Xuân Phong nhiều lần xuất nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức cho Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) bỏ trốn.

Theo Lao động