Giận vợ, đổ xăng đốt nhà

Khoảng 22h ngày 5-11, người dân cạnh nhà anh Hoàng Trung ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu của vợ anh này và thấy khói bốc lên từ tầng 2 mù mịt... Ngay sau đó, người dân xung quanh, lực lượng Trạm Cảnh sát Nông Lâm, công an huyện Từ Liêm đã có mặt kịp thời xông vào nhà dập tắt đám cháy. Rất may mọi người trong gia đình anh Hoàng Trung không ai bị thương. Điều tra, xác minh nhanh, các lực lượng làm nhiệm vụ được biết, người gây ra vụ cháy chính là chủ nhà - anh Hoàng Trung. Ngay sau đó, Hoàng Trung bị các lực lượng làm nhiệm vụ mời về Trạm Cảnh sát Nông Lâm để làm việc.

Tại đây, Trung khai nhận, chiều cùng ngày, tình cờ kiểm tra điện thoại của vợ là chị Nguyễn Thị Th (SN 1979) và phát hiện trong điện thoại có một số tin nhắn của vợ với một người đàn ông khác rất tình cảm nên Trung cay cú. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong và có uống vài chén rượu, Trung gọi vợ lại, hỏi đầu đuôi sự việc về những tin nhắn trong điện thoại...

Sau một hồi tranh cãi, chị Th lên phòng ngủ của hai vợ chồng ở tầng 2 nằm. Bực mình trước thái độ của vợ, Hoàng Trung lấy can xăng loại 20 lít dùng cho máy nổ mỗi khi mất điện vác lên phòng ngủ nơi chị Th đang nằm tưới xuống nền nhà và châm lửa đốt. Ngửi thấy mùi xăng sặc sụa, choàng dậy thấy Trung đang châm lửa, chị Th vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Mặc dù được người dân và lực lượng công an kịp thời dập tắt ngọn lửa nhưng toàn bộ tài sản chăn, ga, gối, nệm... với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng trong căn phòng này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Được biết, hai vợ chồng Trung lấy nhau nhiều năm nay và đã có con. Trong khoảng thời gian 4-5 tháng gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn. Tiến hành điều tra, cơ quan công an cũng đã làm rõ thêm, trước đó, do mâu thuẫn với chị Th, trong lúc xảy ra xô xát, Hoàng Trung đã lấy một khẩu súng tự chế dí vào đầu vợ... Hiện cơ quan công an đã thu lại khẩu súng nói trên.

Chiều 9-11, Cơ quan CSĐT - công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của Hoàng Trung.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)