Giận vợ, sát hại anh họ

Ngày 22/2, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Thủy (42 tuổi, TP HCM về hành vi giết người.

Lúc 7h ngày 20/2, Thủy dùng dao đâm anh Trần Lê Trung (42 tuổi , quê Hà Nội) tử vong tại số nhà 52/21 (khu phố Bình Dương, phường An Bình, thị xã Dĩ An). Nguyên nhân do Thủy mâu thuẫn với vợ rồi trút giận vào anh Trung.





Theo X.M (CAND)