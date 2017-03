Giăng bẫy "bắt cóc" con nợ

Hải, Trung cùng đồng bọn. Ảnh: Q.T

Ngày 27/1, Công an TP HCM đã bắt giam 7 nghi can trong băng giang hồ do Trần Tấn Trung (36 tuổi) và Hoàng Thanh Hải (48 tuổi) cầm đầu để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, qua quen biết từ mối làm ăn, anh Tuấn cá độ bóng đá và thiếu nợ Trung 36 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả, anh này bỏ trốn. Nhiều lần truy lùng con nợ nhưng không thấy, Trung nhờ Hải (người quen của anh Tuấn) tìm giúp và hứa sẽ trả công 10 triệu đồng.

Tối 19/1, được Hải báo tin anh Tuấn sẽ có mặt tại ngã tư Luỹ Bán Bích – Hoà Bình (quận Tân Phú), Trung gọi 5 đàn em đến để vạch kế hoạch bắt anh này trả nợ. Đêm đó, Hải dụ anh Tuấn vào một con hẻm tối để đám đàn em của Trung ập vào khống chế. Biết anh này không có tiền trả, cả bọn đã ép phải theo chúng vào một quán nhậu gần đó.

Tại đây, chúng bắt anh Tuấn viết giầy cầm cố chiếc xe tay Air Blade với giá 36 triệu. Nhìn đám giang hồ xăm trổ đầy mình, anh Tuấn buộc phải làm theo. Những ngày tiếp theo, liên tục bị băng này gọi điện hăm doạ buộc trả tiền, anh Tuấn trình báo công an.

Xác định đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, Đội 2 PC45 Công an TP HCM được phân công phá án. Tối 26/1, khi Trung cùng đồng bọn nhận gần 30 triệu đồng của anh Tuấn thì bị cảnh sát bắt quả tang. Mở rộng điều tra, các trinh sát tiếp tục bắt Hải và đồng bọn.

Ngoài ra, trên đường đi bắt kẻ chủ mưu vụ cưỡng đoạt này, các trinh sát Đội 2 đã phát hiện hai thanh niên giật giỏ xách trên đường Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú). Một nhóm cảnh sát tách ra, truy đuổi kẻ cướp suốt một quãng đường dài. Cuối cùng, họ đã ép xe và khống chế được chúng.

Danh tính hai tên cướp được xác định là Đỗ Thanh Tuấn (19 tuổi, ngụ Bình Định) và Nguyễn Công Hữu (17 tuổi, ngụ Cà Mau). Túi xách có một dây chuyền, nhẫn vàng, 500 USD cùng 600.000 đồng được trả lại cho nạn nhân.

Theo Quốc Thắng (VNE)

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.