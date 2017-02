‘Giăng bẫy’ trên Zalo, nhiều nữ công nhân bị cướp, hiếp

Một đêm cuối năm 2016, với vẻ thất thần, chị LTBL. (20 tuổi, quê Hậu Giang, làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương) đến phòng trực ban của công an TP Thủ Dầu Một trình báo vụ việc bị một thanh niên lừa cướp tài sản trị giá hơn 7 triệu đồng.

Sập bẫy kẻ nickname ‘sống về đêm’

Theo nạn nhân, qua mạng xã hội Zalo, chị quen biết một thanh niên có nickname “sống về đêm”.

Qua zalo, người này giới thiệu tên Triệu Vỹ, 23 tuổi, quê ở Hậu Giang và đang làm việc cho một công ty tại tỉnh Bình Dương.

Quen nhau khoảng một tuần, người này rủ đi chơi đêm Noel và chị này đồng ý. Sau khi đi chơi, chị nhờ đưa về phòng trọ của mình.



Công an lấy lời khai của nghi can Long. Ảnh: Vũ Hội.

Tuy nhiên nam thanh niên chở chị L vào khu đất vắng người ở phường Hòa Phú, dùng vũ lực cướp dây chuyền, điện thoại di động rồi lên xe máy tẩu thoát. Vì khu vực vắng người, nạn nhân không thể kêu cứu ai.



Khi công an đang truy tím kẻ cướp thì ngày 17-1, công an phường Hòa Phú tiếp tục nhận được tin trình báo của chị NTHB (20 tuổi, quê Đồng Tháp, làm công nhân). Nạn nhân cũng bị người này hiếp, cướp tài sản trong khu đất vắng.

Ngày 9-2, một nạn nhân 19 tuổi khác cũng bị nam thanh niên quen qua mạng cướp, hiếp trong khu vực Thành phố Mới nên Công an TP Thủ Dầu Một truy bắt kẻ này để tránh gây hoang mang dư luận..

Chân dung kẻ cướp hiếp 9X

Theo trung tá Nguyễn Khánh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một, qua mô tả và thông tin của các nạn nhân, công an nhận định các vụ cướp, hiếp là do một người thực hiện nên tập trung truy tìm

Bằng các biwe65n pháp nghiệp vụ, công an xác định người có tài khoản Zalo “sống về đêm” tên thật là Lê Văn Long (23 tuổi, quê Hậu Giang), đang thuê trọ tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An).

Đến sáng sớm 14-2, các trinh sát vào căn nhà trọ bắt giữ Long. “Tại công an, với những chứng cứ thu nhập được từ điện thoại của Long, nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội”, trung tá Phương cho biết.

Nghi can khai nhận đã tạo ra nhiều nick name trên mạng xã hội để làm quen với nhiều cô gái trẻ từ quê mới lên để kế hoạch giăng bẫy, lừa đến khu đất vắng người nhằm cướp tài sản. Khi có cơ hội mà nạn nhân chống trả yếu ớt, Long thực hiện hành vi hiếp dâm.

Từ cuối năm 2016 đến lúc bị bắt, Long đã gây ra 4 vụ cướp tài sản, hai lần hiếp dâm. Hiện Công an TP Thủ Dầu Một thông báo nếu còn ai là nạn nhân của Long thì đến trình báo công an