Giằng co dưới biển, đôi tình nhân cùng đuối nước

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Đội trưởng Đội cứu hộ BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, khoảng 22 giờ tối 18.4, anh Giáp Văn Trọng (29 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng bạn gái là Phan Thị Phương Trang (20 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Duy Tân, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến Công viên Biển Đông và xuống ngồi chơi ở bãi cát sát mép biển.Bất ngờ, anh Trọng vùng bỏ chạy xuống nước, chị Trang hớt hải đuổi theo can ngăn. Vào thời điểm này, bãi biển có rất đông du khách và các bạn trẻ dạo chơi, phát hiện hai người xảy ra giằng co, mọi người liền tri hô ứng cứu.Một thành viên trong Đội cứu hộ bãi biển lao xuống đưa được Trang lên bờ, tiến hành sơ cứu đuối nước và gọi Trung tâm cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng đưa Trang đi cấp cứu nhưng cô này đã tử vong sau đó.Đến 22 giờ 30 phút, Đội cứu hộ cùng người dân tìm được thi thể anh Trọng. Theo ông Vinh, có khả năng anh Trọng tự tử, còn chị Trang ngăn cản nên dẫn đến giằng co, cả hai cùng bị đuối sức gây ra hậu quả đau lòng.Theo bạn bè của đôi nam nữ này, họ yêu nhau thắm thiết và trước khi xảy ra vụ việc cả hai đều không có dấu hiệu bất thường.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà nhận định ban đầu không phát hiện các dấu hiệu cấu thành một vụ án mạng, phía hai gia đình cũng đã nhận thi thể về lo tang gia và không yêu cầu giám định pháp y.Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.