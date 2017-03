Giăng dây ngáng cổ người đi đường để cướp?

Anh An kể khi bất ngờ bị một sợi dây giăng ngang qua cổ, anh đưa một tay lên cổ thì bị giật một lần nữa khiến anh buông cả hai tay khỏi tay lái, ngã ngang ra đường. Khi anh An ngã, bạn anh ngồi phía sau cũng bị sợi dây đẩy lùi ra khỏi yên xe nhưng người này nhanh tay níu được xe nên cả người và xe không bị ngã. Sau khi ngã xuống đường, anh An thấy hai người đàn ông đứng hai bên hẻm rút dây bỏ chạy.

Sau khi nhận tin báo, trung úy Nguyễn Văn Phê, Công an P.26, Q.Bình Thạnh, đã đưa anh An tới hiện trường lập hồ sơ, ghi nhận vụ việc và cho biết sẽ thông báo với lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ tuần tra để chú ý, truy bắt các đối tượng vi phạm và không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Theo G.MINH (Tuổi Trẻ)