Giăng điện bẫy trộm, người thân bị giật chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra và kết luận Trần Đại Hàn (SN 1958, ở thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) can tội "Giết người".

Tại cơ quan công an, Hàn khai rằng do quá bức xúc vì trang trại chăn nuôi nhà mình thường xuyên bị trộm cắp nên anh ta đã giăng dây điện trần ở xung quanh bờ ao thả cá tại trang trại.

Tối 11/5, khi về nhà ăn cơm tối, Hàn cắm đầu dây điện thoại để buông ở trong nhà vào pha nóng của ổ cắm điện. Khoảng 20h cùng ngày, khi Hàn quay trở lại trang trại thì phát hiện anh Hà Việt Đức (SN 1959, cùng xã) đã chết tại cửa chuồng vịt. Người anh Đức đè lên dây điện trần đường kính 0,5mm, còn gáy của anh thì đè lên dây điện trần đường kính 2mm.

Đến 22h ngày hôm đó, Hàn đã đến Công an huyện An Lão đầu thú.



Theo Hải Hưng (VNN)