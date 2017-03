Giăng giăng “bẫy tình”...

Hành trang mang theo ngoài “vốn tự có” thì chiếc mũ bảo hiểm luôn thường trực trên tay, mặt bịt kín và rảo bộ dọc các tuyến đường để tìm khách. Nếu là người “từng trải” thì không khó để nhận biết đó đích thị là “gái vẫy”, còn những ai chưa biết hoặc chưa bao giờ nhìn thấy thì cứ tưởng đó là những cô gái lỡ đường, “xin quá giang”… Rất nhiều trường hợp đã bị các đối tượng là gái mại dâm lừa trộm, cướp hết tài sản nhưng vì lý do tế nhị nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”… Thực trạng này đang diễn ra ngày càng phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian gần đây.

Cận cảnh “gái vẫy”...

Tầm 21 giờ trở về khuya, không chỉ khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi mà trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Trường Chinh, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Lương Bằng..., cảnh gái mại dâm “xin đi nhờ” vẫn thường xuất hiện. Nhiều người đàn ông muốn “đổi gió”, tìm cảm giác lạ hoặc có nhu cầu thực sự thì tự tìm đến, tuy nhiên cũng có không ít người “bỗng dưng bắt gặp” và bị “kích thích”, lôi kéo nên gật đầu “ok”, trong số đó không ít người có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng cũng mắc vào lưới tình giăng sẵn...

Một số đối tượng đứng… vẫy tại khu vực đường QL1A đoạn qua P. Hòa Hiệp Nam.

Vừa qua, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã điều tra và làm rõ thủ phạm vụ cướp tài sản theo kiểu “giăng bẫy tình” của các đối tượng là gái mại dâm. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 10-3, anh Nguyễn Văn T. (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy đi trên cầu Trần Thị Lý theo hướng Hải Châu - Ngũ Hành Sơn thì thấy một cô gái bịt mặt, đội mũ bảo hiểm xin “cho em đi nhờ”.

Thấy có mũ bảo hiểm, không ngại ngần anh T. cho lên xe. Đang đi thì cô gái mở lời mời mọc bán dâm. Đang thấy “ngứa ngáy” nên anh T. cũng “khoái”. Khi đến đoạn đường Chương Dương, anh T. dừng xe lại để xem mặt thì thấy cô ta xấu quá nên bảo có ai trẻ đẹp hơn thì mới “đi”. Cô gái này tên là Phùng Thị Thanh Thúy (1972, trú đường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng). Nghe anh T. nói vậy, Thúy gọi cho Lê Thị Nhuận (1981, nhà kiệt 119 - Hùng Vương, TP Huế), là đối tượng nghiện mới vào Đà Nẵng hành nghề bán dâm. Sau khi thỏa thuận giá 50 ngàn đồng, địa điểm được hai bên chọn để “giải quyết” là khu vực vắng quanh bãi cỏ gần cầu Trần Thị Lý.

Trước đó, bọn chúng đã bày mưu tính kế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Theo đó, khi Nhuận và “con mồi” đang hành sự thì Thúy vào... móc túi. Tuy nhiên, tối hôm đó khi Nhuận chuẩn bị “vào việc” thì Thúy cũng bận... bán dâm nên đã điện cho Nguyễn Hồ Hòa (1987, trú tổ 19, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) và một đối tượng nữ tên H. đang đứng gần khu vực đó đóng giả cặp tình nhân để tiếp cận anh T.

Khi anh T. chuẩn bị “vào trận” thì “cặp tình nhân” bên cạnh móc lấy ĐTDĐ và một số tiền. Hai đối tượng này cũng định ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ anh T. (8 chỉ vàng Tây, giá khoảng 14 triệu đồng) nhưng thấy “khó ăn” nên đã nháy mắt cho Nhuận biết. Hiểu ý đồng bọn, trong lúc anh T. đang mải mê “khám phá” thì Nhuận giả vờ vòng tay lên cổ định mở sợi dây chuyền. Bất ngờ, anh T. phát hiện, đứng dậy thì Nhuận giật luôn sợi dây và nhảy lên chiếc xe Hòa đã nổ máy chờ sẵn ngoài đường phóng mất.

Dù rất đắn do, ngần ngại vì sợ gia đình biết chuyện nhưng do tài sản bị cướp quá lớn nên 2 ngày sau anh T. chấp nhận đến CAP Mỹ An khai báo. Sau khi nhận được tin báo, CAP Mỹ An và CAQ Ngũ Hành Sơn đã xác minh đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được Thúy, Nhuận, Hòa khi cả ba đang ẩn trú tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Một cán bộ điều tra cho biết, nhóm đối tượng này đã dùng thủ đoạn “giăng bẫy tình để cướp tài sản” trong thời gian dài, nhưng do nhiều bị hại không khai báo nên bọn chúng tiếp tục thừa cơ hành động.

1.001 kiểu “sập bẫy tình”...

Trường hợp anh Ngô Tr. (trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) là một bài học khá đắt cho cánh mày râu. Cách đây chưa lâu, anh Tr. đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành thì có Nguyễn Thị Kim Yến (27 tuổi) đón, mời đi “vui vẻ” với giá 50 nghìn đồng. Nghe xuôi tai, Tr. thống nhất chở Yến tới công trình đang xây dựng thuộc khu vực Hòa Phú, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu để “hành sự”.

Phùng Thị Thanh Thúy - Lê Thị Nhuận - Nguyễn Hồ Hòa - Nguyễn Thị Loan

Khi đi và đến điểm hẹn có một cặp (sau này mới biết là đồng bọn của Yến) bám theo, nghĩ họ cũng như mình nên Tr. không cảnh giác. Khi chuẩn bị “vào việc”, đã thoát y thì Yến tìm cách che mắt Tr. để đồng bọn lấy tài sản. Khi đã “ẵm” cái ví trong tay thì bọn chúng giả hô có công an, anh Tr. chưa kịp hoàn hồn thì Yến cùng đồng bọn chạy thoát.

Nguyễn Công D. (1983, quê Nghệ An, làm nghề thầu xây dựng) vào Đà Nẵng làm công trình. Sau khi đi nhậu tại đường Nguyễn Tất Thành thì vội vàng về nhà vì mới nhận 20 triệu đồng tiền lương của tổ công nhân chưa kịp thanh toán. Vừa đi được một đoạn, anh thấy cô gái tay cầm mũ bảo hiểm, ngoắt xe lại xin đi. Vừa đi cô gái vừa mời mọc. Chỉ mấy câu ngon ngọt khiến anh nổi... “máu”.

Địa điểm mà D. chở cô ta đến để hành lạc là nhà nghỉ Kim Th. (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Trước khi hành lạc, cô gái đã bày ra đủ “kế hoãn binh” để tìm cách trộm tài sản. Cuối cùng, khi D. “đi tắm, đánh răng cho sạch thì hành sự mới… sung”, vừa cởi bộ quần áo bỏ ngoài và bước vào phòng tắm thì ở phía ngoài cô gái đã ôm chiếc quần cùng 20 triệu đồng bỏ chạy.

Anh D. phát hiện đuổi theo nhưng khi ra đường đã bị các đối tượng là đồng bọn của cô gái chặn đường cản trở, với lại không mảnh vải che thân nên đành quay vào nhà để đỡ… quê! Không có tiền để trả cho công nhân, D. chấp nhận “xấu hổ” để đến CAP Hòa Minh trình báo sự việc.

Anh Trần Văn H. (trú Q. Cẩm Lệ) đi nhậu về, khi tới đường Điện Biên Phủ thì có một phụ nữ phấn son lòe loẹt đứng bên đường đưa tay vẫy gọi. Do “tê tê”, anh H. ghé lại “đùa cho vui”. Nhưng, không thể cản nổi lời đường mật của người phụ nữ này, một cuộc ngã giá nhanh chóng kết thúc với giá 50.000 đồng mà địa điểm “hành lạc” được chọn là một con hẻm nằm sâu trên đường Điện Biên Phủ.

Đến điểm hẹn, H. vừa chuẩn bị “vào cuộc” thì phía sau có một vài bóng người ập đến lục túi lấy chiếc ví đựng tiền mà anh H. không hề hay biết, rồi hô “công an đến”. Sau đó, người đàn bà kia cũng vụt chạy biến mất vào bóng đêm cùng đồng bọn. Biết bị lừa, H. bừng tỉnh khi lục tìm chiếc ví cùng số tài sản gần 30 triệu đồng nhưng tất cả đã “bay” theo đám người lạ vào bóng đêm.

Chịu sự nhục nhã, anh H. đến CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) trình báo toàn bộ sự việc. Chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ đồng hồ, CAP Chính Gián đã truy tìm được thủ phạm là Nguyễn Thị Loan (tức Loan què, 1964, trú tổ 41, P. Chính Gián) là thủ phạm cùng đồng bọn gây nên vụ lừa tình để trộm tài sản nêu trên...

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người đàn ông hảo ngọt. Chỉ một phút buông xuôi, họ có thể đánh mất tất cả, không chỉ là tài sản mà đôi khi có thể ảnh hưởng đến tính mạng và cả hạnh phúc gia đình...

Theo D.N.H (Công an Đà Nẵng)