‘Giang hồ chém người là... bình thường’?!

Vụ chủ quán thịt chó chém người: Chưa rõ có chuyện đòi bảo kê hay không Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán thịt chó Sơn Phong, khu phố 1B, phường An Phú. Chủ quán thịt chó - chị PTL cho biết khoảng 20 giờ ngày 14-6, chị cùng chồng là Nguyễn Văn Tú (quê Thanh Hóa) đang ở trong quán thì Nguyễn Trọng Hồng (cùng quê Thanh Hóa) đi xe máy đến tìm. Vì là chỗ quen biết từ trước nên vợ chồng chị L. mời Hồng ngồi ăn cơm. Tuy nhiên, Hồng xông tới đập phá mâm cơm rồi nói lớn: “Chúng mày có muốn làm ăn ở đất này nữa không?”. Dứt lời, Hồng lấy bát cơm đập vào mặt chị L. nhưng may mắn chị né được. Không dừng lại đó, Hồng tiếp tục dùng ghế nhựa đánh chị L. gây thương tích nhẹ ở mặt và chân. Thấy vợ bị hành hung, Tú cầm dao chặt thịt đang để trên bàn chém Hồng. Theo phản xạ Hồng lấy tay đỡ nên bị thương ở bàn tay. Sau khi gây án, Tú đến cơ quan công an đầu thú, riêng Hồng được một số người đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo chị L., gia đình chị mới vào Bình Dương được vài tháng và sống bằng nghề bán thịt chó. Hồng cũng là một đầu mối thu mua bán chó ở khu vực và thường cung cấp chó cho gia đình chị. “Tôi không biết tại sao Hồng lại hành động như vậy. Trước đó không thấy Hồng đòi bảo kê cho quán” - chị L. nói. VĂN NGỌC