Giang hồ dàn cảnh đánh trinh sát hình sự

Trần Phi Long. Ảnh: CA.



Theo Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ (VNE)



Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Bình Dương cho biết, Trần Phi Long (30 tuổi) đã ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã của Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vợ của Long là Nguyễn Du Thy (34 tuổi) cũng bị PC52 bắt khi đang lẩn trốn tại chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 (TP HCM).Theo hồ sơ, tối 26/2/2010, trên đường làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh lễ hội Chùa bà Thiên Hậu, các trinh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một phát hiện Thy có dấu hiệu khả nghi (liên quan đến một chuyên án) liền tổ chức theo dõi. Thy lập tức gọi điện báo cho chồng biết sự việc. Long bảo vợ cất dây chuyền đang đeo để có lý do đánh những "người lạ" theo sau.Sau đó, Long cùng 7 người khác kéo đến khu vực ngã tư Tân Lập, phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) đánh tới tấp các trinh sát. Thy đứng ngoài liên tục tri hô cướp để người dân không tham gia can ngăn.Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt đưa các trinh sát đi cấp cứu và bắt giữ 6 đồng bọn của Long. Vợ chồng Long cùng Nguyễn Xuân Lam (33 tuổi) trốn thoát và bị truy nã.Theo điều tra, Long là giang hồ có "số má", cầm đầu đám đàn em chuyên bảo kê những loại hình kinh doanh nhạy cảm tại Bình Dương.