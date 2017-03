Giang hồ đất Cảng gọt đầu giám đốc thành 3 chỏm

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Kim Thành (SN 1990), Phạm Đình Long (SN 1989), Hoàng Văn Bảo (SN 1984), cùng trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An (Hải Phòng); và Nguyễn Như Biển (SN 1972, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, nhóm thanh niên trên đã tìm bắt ông Hoàng Văn Bình (SN 1968), là Giám đốc nhà máy nước Tân Phong (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), rồi dùng tông đơ cắt tóc ông Bình thành kiểu đầu 3 chỏm và chụp ảnh dọa tung lên mạng nếu không trả nợ.

Theo tài liệu điều tra, ông Hoàng Văn Bình có vay nợ của bà Hoàng Thị Bình (SN 1976, ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy) trên 700 triệu đồng nhưng khất nợ nhiều lần chưa trả.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-11, Biển lái xe ô tô chở Bảo, Long, Thành đến nhà ông Bình ở xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đòi tiền cho bà Bình. Đến 20 giờ cùng ngày, khi ông Bình vừa về đến nhà thì bị nhóm giang hồ đất Cảng này khống chế, ép lên ô tô đưa đi.

Khi đến một quán cà phê ở khu vực quận Lê Chân, thêm 2 thanh niên nữa xuất hiện và chúng lập tức "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với ông Bình. Chưa dừng lại ở đó, 1 thanh niên còn dùng tông đơ cắt tóc ông Bình thành kiểu đầu 3 chỏm hình trái đào rồi chụp ảnh, dọa sẽ tung lên mạng nếu không chịu trả nợ.

Đến 8 giờ ngày 30-11, khi nhóm giang hồ đòi nợ thuê ở đất Cảng đang giam giữ ông Bình tại khác sạn Rose để chờ gia đình mang tiền đến trả nợ thì lực lượng Công an quận Ngô Quyền ập vào giải thoát cho nạn nhân.

Lực lượng công an bắt tại chỗ Bảo, Thành và Long. Đến ngày 4-12, Nguyễn Như Biển đã bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn.

