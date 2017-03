Giang hồ đất Cảng táo tợn dùng súng cướp siêu xe

Hàng loạt vụ cướp táo tợn của băng nhóm Nguyễn Ngọc Hà vừa bị Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vạch trần từ một vụ kiểm tra của lực lượng cảnh sát cơ động trên địa bàn.

Ngay sau khi đấu tranh làm rõ một số vụ cướp của băng nhóm này liên quan đến các vụ án xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh, CQĐT Công an quận Lê Chân đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục khởi tố, điều tra vụ cướp tài sản và nhiều vụ án khác do Nguyễn Ngọc Hà (SN 1981, trú tại số 96 Dư Hàng, Lê Chân) cùng 6 tên đồng bọn thực hiện.

Trước đó, rạng sáng ngày 26/2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường bờ mương chùa Đồng Thiện - quận Lê Chân, lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra đối tượng Nguyễn Ngọc Hà phát hiện 1 khẩu súng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 3 dao nhọn các loại, 2 xe máy... Từ nguồn tin thu thập được của Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh), cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn của Nguyễn Ngọc Hà cùng 6 đồng bọn khác trên địa bàn huyện Quế Võ trước đó.

Vụ cướp xảy ra vào ngày 2/1, tại địa bàn huyện Quế Võ, Hà cùng đồng bọn mang súng uy hiếp, cướp chiếc xe ô tô Mercedes của ông Bùi Đức Vượng (SN 1949), trú tại quận Hà Đông - Hà Nội.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quốc Đô (Dân trí)