Giang hồ đất Cảng vào quán gội đầu cưỡng hiếp bà chủ

Vào hồi 15h ngày 16/8/2013, công an phường Dư Hàng Kênh tiếp nhận một thiếu nữ với những giọt nước lăn dài trên má. Chị tên Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh) đến trình báo về việc mình bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Vẫn chưa hết ngượng ngùng xen lẫn bàng hoàng, chị cho biết mình có mở một quán cắt tóc gội đầu kiếm sống. Khoảng 20h30 ngày 15/8 trong khi đang ở nhà một mình thì có một thanh niên không quen biết bất ngờ xông vào cửa hàng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. “Một tay hắn bịt mồm, một tay dùng kéo dí vào cổ tôi hăm dọa”, nạn nhân run rẩy nhớ lại.

Sự việc diễn ra rất nhanh khiến chị Thu không kịp trở tay, tuy nhiên nhìn vào tấm gương chiếu nên chị thấy tên cướp này còn khá trẻ. Không muốn tổn hại đến bản thân, sức khỏe yếu ớt nên chị chủ động đàm phán: “Nếu muốn lấy tiền thì chị sẽ đưa”.

Tuy nhiên, đối tượng này tỏ ra khá hung hãn, liên tục đánh vào người chị Thu khiến chị kinh hãi. Mặc dù sát bên cạnh là chủ nhà, nhưng tiếng kêu của chị Thu không đủ lớn để mọi người xung quanh đến trợ giúp.

Trong lúc cả hai vật lộn khá lâu, đối tượng bị văng kéo ra ngoài. Định chạy trốn, nhưng tên cướp ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” hăng máu đuổi theo tóm gọn nạn nhân. Hắn đã kịp túm tóc, lôi chị vào nhà vệ sinh, dùng cùi chỏ đánh vào gáy khiến Thu không thể kháng cự.

Mất nhân tính hơn, sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, đối tượng này còn liên tục đánh đập, hành hạ chị Thu về tội “dám chống cự”. Thỏa mãn xong , đối tượng dùng dao đe dọa và cướp đi số tài sản gồm điện thoại, máy tính xách tay và số tiền mặt là 3 triệu đồng rồi ung dung bỏ đi.

Cũng vì xấu hổ nên chiều ngày hôm sau, chị Thu mới đến cơ quan công an trình báo. Tưởng sẽ mất trắng số tài sản trên bởi không thể biết tên cướp ở đâu, chị Thu chợt nhớ cách gọi vào số điện thoại của mình ngỏ ý muốn chuộc đồ. Tên cướp không sợ, lại tỏ ra cợt nhả. Nạn nhân gọi điện, nhắn tin qua lại nhiều lần, nhưng đối tượng không đồng ý cho chuộc.

“Lúc đó đã là 23h đêm, hắn gọi điện lại cho tôi nói muốn lấy đồ thì phải mang 1,5 triệu đến Quán Nam, nếu không sẽ mang đi cắm lấy tiền tiêu xài. Biết có mang tiền hắn cũng không trả lại nên tôi nói cắm ở đâu sẽ đến tận nơi để chuộc thì hắn cúp máy”, nạn nhân thuật lại.

Nói về đối tượng này, bị hại cho biết đã có vài lần hắn đến “thăm dò” quán của chị, một lần đòi cắt tóc, lần thứ hai định xăm hình. Gần đây nhất là ngày 8/8, đối tượng này còn cả gan từ bên ngoài chạy vào lấy hết tiền trên ban thờ thần tài của quán chị. Và lần thứ tư thì hắn trực tiếp chạy vào đóng cửa, hãm hiếp rồi lấy hết tài sản của chị.

Nhận được thông tin của bị hại, công an phường đã kịp thời báo cáo vụ việc về ban chỉ huy công an quận Lê Chân xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kết hợp cùng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội quận vào cuộc nhanh chóng tìm đối tượng gây án.

Dựa vào các đặc điểm miêu tả của nạn nhân, kết hợp với sự theo dõi của quần chúng, tài liệu lưu trữ cơ quan công an đã tiến hành rà soát địa bàn. Từ đây, công an đã xác minh đối tượng gây án là Thành. Đồng thời, dựa vào các biện pháp nghiệp vụ công an xác định Thành đang có mặt tại nhà bố đẻ tại xã Tân Phong.

Được biết, bố mẹ đã ly thân, nên Thành thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của người thân. Đối tượng này thường xuyên lang thang, chuyên trộm cắp tài sản nên ai cũng dè chừng.

Đến khoảng 17h ngày 16/8, dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận Lê Chân, cảnh sát đã bắt giữ Thành. Đối tượng tỏ ra ngỡ ngàng bởi không hiểu sao mình lại bị bắt nhanh đến vậy, tang vật của vụ án chưa kịp tẩu tán. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng hiếp và cướp tài sản của chị Thu. Như vậy, chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây án, bắt và khám xét thu giữ đầy đủ tang vật phạm tội.

* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi