Giang hồ đổ về phía Nam

Tập trung bọn tội phạm nước ngoài Không nơi đâu ở VN tập trung nhiều bọn tội phạm nước ngoài như TPHCM. TP này không chỉ là nơi hoạt động của các băng đảng xã hội đen gốc Phi, Ả Rập, Đông Nam Á... mà còn là chỗ tìm đến của những kẻ bị truy nã từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.



Tháng 3-2010, Cơ quan An ninh Bộ Công an đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh nước ta qua nhiều đường khác nhau, phần lớn đều tìm đến các địa phương phía Nam, trọng điểm là TPHCM. Đến TP, các băng đảng này chia thành nhiều nhóm nhỏ và hoạt động rải rác ở các quận ngoại thành. Bằng việc sử dụng công nghệ viễn thông và internet, chúng tấn công từ xa vào các ngân hàng và tài khoản của công dân một số nước.



Đầu tháng 7-2010, cơ quan an ninh đã truy quét, tóm được 99 tên tội phạm người Đài Loan và Trung Quốc. Đến ngày 13-8, 13 tên còn lại cũng bị bắt.



Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, phương thức lừa đảo của băng này từng gây nhức nhối dư luận tại nhiều nước và khi bị truy quét, chúng kéo sang VN ẩn náu, tiếp tục phạm tội.



“Nhiều người đã bị chúng lừa cả triệu USD. Dù chưa phát hiện nạn nhân ở VN nhưng nếu không triệt phá sớm, nhiều khả năng chúng sẽ gây án” - thiếu tướng Minh nhận định.