Giang hồ đội lốt nhân viên công ty để đòi nợ thuê

Bước đầu cơ quan công an xác định nội dung vụ việc như sau:

Lúc 10 giờ 16-4-2011, ông Hồng vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một thanh niên lạ đến hỏi ông có phải tên Hồng bay từ Huế vào Sài Gòn không, ông Hồng gật đầu, người này lịch sự cám ơn rồi lặng lẽ bỏ đi. Sau đó, ông Hồng về nhà người quen tên Vượng trên đường Lý Chính Thắng, P8Q3 để liên hệ công việc. Gần hai giờ sau, một nhóm người trong đó có hai nhân viên Cty Công Lý là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1974, quê Hà Nội, tạm trú ở Cty), Hoàng Đức Hải cùng ba tay giang hồ gồm Long “tề thiên”, Khoa và một người chưa rõ tên tuổi xuất hiện, yêu cầu gia chủ mời ông Hồng ra khỏi nhà cho chúng nói chuyện. Ông Hồng vừa bước ra thì bị họ đẩy lên chiếc taxi chờ sẵn chở về văn phòng Cty Công Lý, đưa vào căn phòng có ba thanh niên xăm mình vằn vện đang ngồi hút thuốc.

Vết thương trên đầu nạn nhân

Tại đây, Hiếu hất hàm hỏi ông Hồng vì sao không nghe điện thoại của hắn và không thực hiện việc trả nợ cho bà Gương, là người có tranh chấp nợ nần với ông. Ông Hồng trả lời chờ phán quyết của tòa. Không cần nghe nạn nhân giải thích thêm, Hiếu - Long “tề thiên” cùng đám đàn em lao vào đấm đá. Long “tề thiên” dùng dùi cui sắt đánh ông Hồng trọng thương ở đầu làm máu chảy ướt đẫm áo. Đám lưu manh bắt ông cởi áo, lau mình sạch sẽ, dọn dẹp hiện trường và cho thay áo khác. Kế tiếp, chúng dùng roi điện hành hung đe dọa buộc ông Hồng phải ký giấy cam kết trả nợ cho bà Gương số tiền 900 triệu đồng, chia làm 3 lần trong vòng năm tháng. Ngoài ra, Long còn buộc ông Hồng ghi khống một giấy vay nợ của Lê Đăng Khoa 500 triệu đồng và bắt phải thanh toán vào trưa 21-4-2011, tại Công ty Công Lý.



Tin nhắn đe dọa của tên Hiếu

Trong lúc ông Hồng viết giấy nợ theo yêu cầu, chúng lục túi xách của nạn nhân lấy hộ chiếu, CMND cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang đi cất giấu. Trước khi thả người, nhóm giang hồ dọa sẽ “xử” cả nhà nếu ông Hồng trình báo vụ việc với công an. Do bị mất nhiều máu, ông Hồng đi thẳng đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu và điều trị vết thương, đồng thời điện thoại nhờ người quen đến trình báo với cơ quan công an. Ngay sau đó, CAQ Phú Nhuận cử cán bộ đến bệnh viện ghi lời khai bị hại. Khi công an vừa ra về thì Long “tề thiên” gọi điện thoại cho vợ ông Hồng bảo sẽ cho cả nhà “ăn đạn” nếu không chịu trả nợ và rút đơn tố giác.

Biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, các đối tượng tham gia bắt giữ, hành hung ông Hồng để tống tiền nhanh chóng bỏ trốn. Riêng Hiếu liên tục nhắn tin đe dọa nạn nhân, cơ quan công an phải bố trí trinh sát bảo vệ trong thời gian ông Hồng điều trị tại bệnh viện. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Ngọc Quyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty Công Lý cho hay, ngày 16-4-2011 ông bị bệnh nên không đến công ty. Khoảng 12 giờ hôm đó, Nguyễn Trung Hiếu là phó giám đốc công ty điện thoại cho ông biết đang làm việc với ông Hồng về chuyện nợ nần của bà Gương. Buổi chiều, Hiếu báo kết quả đã buộc được ông Hồng làm cam kết trả nợ, còn chuyện Hiếu đã đánh đập ông Hồng như thế nào thì ông Quyền không biết. Tuy nhiên, ông Quyền thừa nhận có phân công bốn nhân viên tham gia làm việc với ông Hồng gồm Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Văn Sang và Trương Chí Đạt. Sau khi xảy ra vụ việc, những người này đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy tìm các đối tượng tham gia bắt giữ, hành hung ông Hồng nhằm tống tiền, để làm rõ nội vụ, xử lý trước pháp luật.



Theo MINH DŨNG (CATP)