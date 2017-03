Giang hồ giả dạng hình sự bảo kê quán nước

Trước đó, tối 17-11, công an bắt quả tang Châu đang nhận 2 triệu đồng của một chủ quán cà phê ở xã Trung An, TP Mỹ Tho. Khám xét nhanh, công an thu giữ một số tang vật cùng một mã tấu dưới yên xe máy của Châu.





Khai với cơ quan chức năng, Châu thừa nhận trước đó đã dọa chủ quán để nhận tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn. Khi đặt vấn đề “bảo vệ” quán, Châu còn xưng là cảnh sát hình sự để dọa chủ quán… Thực chất Châu là giang hồ ở TP Mỹ Tho.

Công an đang điều tra làm rõ.