Giang hồ hẹn huyết chiến ở hồ Than Thở để trả thù

Bước đầu công an xác định trong tám người bị bắt giữ có sáu người có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích… và cuộc “huyết chiến” là để trả thù.

Trước đó, chiều 20-4, công an nhận tin có hai băng sắp thanh toán nhau bằng hung khí nên bố trí lực lượng ngăn chặn. Tại khu vực vòng xoay 723, khi phát hiện công an, nhóm thanh niên 20 người của huyện Lâm Hà, Đức Trọng bỏ chạy và công an kịp bắt giữ bảy người, thu nhiều hung khí.

Cùng thời điểm, tại khu vực hồ Than Thở, công an truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Lê Duy Quang trong nhóm hơn 10 người cùng hung khí cất giấu gần đó.

Nhóm thanh niên huyện Lâm Hà khai nhận trước đó một người trong nhóm Nguyễn Ngọc Long (còn gọi là Long “sex”) bị giang hồ Đà Lạt đánh nên hai nhóm hẹn nhau “huyết chiến” để trả thù. Nhóm của Long đã thuê ô tô chở trên 20 người đến điểm hẹn nhưng bị công an ngăn chặn.

Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý.