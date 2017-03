Giang hồ “huyết chiến”, công an nổ súng

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 15-10, một nhóm khoảng 15 thanh niên ở khu vực Trại Bò (phường Long Bình, Biên Hòa) bị khoảng 40 người đeo khăn trắng đem theo dao lê, mã tấu đuổi chém khiến cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Hơn 1 giờ sau, nhóm bị truy sát cầm hung khí và bom xăng quay lại tìm nhóm đeo khăn trắng để trả thù.

Nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm giang hồ chuẩn bị “huyết chiến”, cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường.

Công an TP Biên Hòa tạm giữ các nghi can cùng hung khí sau khi ngăn chặn cuộc thanh toán đêm 14-10. Ảnh: DUY ĐÔNG

Tại ngã tư Amata (phường Long Bình), hai mũi trinh sát đã được bố trí để vây bắt các tay giang hồ gây hấn. Khi phát hiện công an, các đối tượng đã chống trả quyết liệt buộc cảnh sát 113 phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Hán, Hồ Văn Thuấn, Lương Văn Kiên, Đoàn Văn Trung, Bùi Thanh Tú. Tang vật thu giữ gồm bảy búa, bảy mã tấu và hai bom xăng, hai xe máy và một số tang vật khác. Đồng thời, mũi trinh sát khác đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Thanh Hải, hai người trong nhóm đeo khăn trắng. Được biết nhóm đeo khăn trắng do Tuấn “nhóc” ngụ phường Bình Đa cầm đầu. Còn băng ở phường Long Bình do Trần Văn Hán chỉ huy. Các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên hai băng nhóm hẹn nhau tối 14-10 giải quyết mâu thuẫn bằng “huyết chiến”.

