Giang hồ khét tiếng Sơn Tây sa lưới 141

Chiều 26/2, Ban chỉ đạo 141 CATP Hà Nội đã bố trí 6 tổ công tác 141 đóng chốt làm nhiệm vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây, điểm nóng về tệ nạn xã hội cũng như an toàn giao thông thời gian gần đây.

Khoảng 16h, tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Thanh Vị - Chùa Thông phát hiện xe ô tô Honda CR-V mang BKS 29A-618.03 có dấu hiệu sử dụng biển số giả đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Phạm Quang Sở.

Qua xác minh, biển số mà chiếc xe đang sử dụng không phải do cơ quan công an cấp. Biển số này cũng hoàn toàn lệch với BKS được ghi trong đăng ký xe là 29A-077.87 do Bùi Tuấn Long đứng tên. Lái xe khai tên là Phạm Quang Sở (trú tại Sơn Lộc, Sơn Tây). Theo lý giải của Sở, anh này vào nhà nghỉ nên thay biển số khác để “trốn” chứ không có ý đồ gì xấu.

Khám xét kỹ chiếc xe, tổ công tác không phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự. Song, phối hợp xác minh với Công an thị xã Sơn Tây, tổ công tác xác định, Phạm Quang Sở là một đối tượng liên quan đến vụ án tàng trữ số lượng lớn vũ khí quân dụng mà CATX Sơn Tây đang thụ lý. CATX Sơn Tây cũng đã nhiều lần triệu tập Sở để làm việc nhưng Sở lẩn tránh, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, theo một cán bộ CATX Sơn Tây có mặt tại hiện trường, Sở là một tay anh chị khét tiếng ở địa bàn và được liệt vào danh sách đen của cơ quan công an.

Tổ công tác Y12/141 đã bàn giao vụ việc để CATX Sơn Tây tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)