Giang hồ "kim tiêm" trấn lột tiền trên xe buýt

Sẽ phá án trong thời gian sớm nhất



Ông Trần Văn Hiền, đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm được một số thông tin về đối tượng này. Công an sẽ tiến hành phối hợp để phá án trong thời gian sớm nhất. Cách đây không lâu, công an quận cũng đã từng bắt một đối tượng trấn lột, xin đểu trên tuyến quốc lộ 1”.

Không dám ngăn cản



* Lơ xe Trần Đình Long bức xúc: “Hầu hết xe chạy tuyến này đều bị các nhóm này lên trấn lột tiền của khách. Rất nhiều hành khách mất tiền tức tưởi, quay ra chất vấn lơ xe, tài xế sao để chúng lên xe. Thật sự, chỉ vì sợ bọn chúng trả thù nên không tài xế, lơ xe nào dám ngăn cản. Chúng tôi chỉ cố gắng cảnh báo hành khách trước nhưng nhiều người vẫn bị trấn lột”.



* Lơ xe N.V.Hải (tuyến Chợ Lớn - Long An) cho biết: “Có hôm bọn chúng lên xe trấn lột hết tiền của một sinh viên. Thấy bị lấy tiền, sinh viên này chạy theo đòi thì bị chúng đánh tới tấp. Điều đáng nói là chúng hoạt động trắng trợn, ngang nhiên giữa ban ngày, lặp đi lặp lại ở khu vực này mà không ai dám làm gì. Có hành khách buôn bán trái cây cả ngày được 120.000 đồng bị chúng lấy sạch, chỉ biết ngồi khóc nức nở. Thấy tội nghiệp lắm mà chúng tôi không dám can thiệp”.

Ngày 20-3, ba đối tượng trong băng trấn lột xuất hiện tại khu vực bùng binh Phú Lâm (Q.6, TP.HCM). Vinh “đen”, một trong ba tên, nhảy phóc lên xe buýt 62L-3082 chạy tuyến Chợ Lớn - Long An. Vinh “đen” rút ngay kim tiêm dính máu gí vào mặt một hành khách là sinh viên, gằn giọng: “Mày có muốn tao đâm mày một cái cho sida luôn không? Đưa tiền đây”.Người hành khách móc ít tiền trong túi ra, mếu máo: “Chỉ còn nhiêu đây, em đi học về không có tiền”. Vinh trợn mắt giật hết số tiền trên tay rồi thản nhiên cầm kim tiêm đi về hướng tài xế, nói: “Xuống xe đi tài xế”. Xe chưa dừng hẳn, Vinh “đen” nhảy xuống xe buýt và leo lên xe máy chờ sẵn, rú ga chạy ngược chiều trở lại bến xe buýt để tiếp tục hành nghề.5 phút sau, bọn chúng leo lên xe buýt biển số 62L-3223. Lần này, Vinh “đen” giả dạng người của nhà thuốc Thiện Chí (trên đường Phạm Đình Hổ, P.6, Q.6) để phát thuốc miễn phí. Phát thuốc xong, những đối tượng này đi xin mỗi người 1.000 đồng. Ai cũng thấy rẻ nên móc bóp lấy tiền lẻ ủng hộ. Liếc nhìn thấy trong bóp của một hành khách nữ có nhiều tiền, Vinh “đen” móc ngay trong túi đen nhỏ đeo trước ngực một kim tiêm dính máu chỉ thẳng vào mặt chị này: “Chán sống hả mày, móc tiền ra”.Người phụ nữ thấy kim tiêm có máu nên tái mặt, ú ớ: “Dạ, dạ”, rồi đưa cho hắn 200.000 đồng nhưng hắn trợn mắt, giật luôn tờ 100.000 đồng trong túi.Trấn lột xong tiền của nạn nhân, hắn quay kim tiêm qua một hành khách nữ khác ngồi bên cạnh. Nạn nhân run run: “Tui không có tiền, tui cũng đâu lấy thuốc của anh?”. Ngay tức khắc, Vinh đưa kim tiêm ra phía sau lấy đà: “Tao đâm à?”. Nạn nhân van xin và móc túi đưa cho hắn 200.000 đồng...Trưa 21-3, xe buýt tuyến Chợ Lớn - Long An biển số 62L-5128 đánh xinhan tấp vào bến ở bùng binh Cây Gõ, Vinh “đen” nhảy lên xe, đảo mắt nhìn quanh rồi móc ra một xấp giấy ghi 10 bài thuốc thần dược chuyên trị sốt rét, tiểu đường, đau bao tử...Vinh “đen” lớn tiếng: “Cái này chỉ 1.000 đồng mà chữa được rất nhiều bệnh nan y nha bà con. Ngày uống ba lần, lần 1 viên”. Phát thuốc xong, Vinh và đồng bọn tên Khang bắt đầu hiện nguyên hình là băng nhóm trấn lột, trấn lột gần 1,7 triệu đồng của năm nạn nhân trên xe. Sau khi “ăn hàng”, băng trấn lột này quay ngược lại bùng binh Cây Gõ tiếp tục hoành hành trên xe buýt biển số 62L-6363. Với thủ đoạn dùng kim tiêm uy hiếp hành khách bắt phải mua thuốc, Khang và Vinh “đen” tiếp tục trấn lột được hơn 600.000 đồng.Liên tiếp những ngày 24, 25-3, một băng nhóm khác do Hùng làm “đại ca” cũng xuất hiện ở khu vực này với thủ đoạn tương tự và buổi chiều thì chuyển qua khu vực tuyến quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Tân Kiên, Bình Chánh “hành nghề”. Đến ngày 26, 27-3, những đối tượng này lại xuất hiện trước khu vực bến xe miền Tây.Theo điều tra của chúng tôi, có hai băng nhóm chuyên dùng “kim tiêm dính máu” trấn áp hành khách để lấy tiền trên nhiều tuyến xe buýt. Trong đó tuyến đường từ bùng binh Cây Gõ đi qua bến xe miền Tây, vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân) rồi tới chân cầu Bình Điền (H.Bình Chánh) là khu vực các băng nhóm này hoạt động trắng trợn nhất. Một nhóm do đối tượng tên Hùng cầm đầu. Mỗi lần Hùng leo lên xe buýt trấn lột sẽ có đồng bọn tên Khâu chạy theo phía sau sẵn sàng tẩu thoát. Một băng nhóm khác do Vinh “đen” (30 tuổi) làm “đại ca”, dưới tay của Vinh “đen” còn có Khang và một đối tượng trạc ngoài 40 tuổi là hai trợ thủ đắc lực.Nếu bị động, những băng nhóm này sẽ chuyển qua các tuyến xe buýt khác hoạt động. Trước đó, đã có thời gian các nhóm xuất hiện ở tuyến xe buýt đi An Sương và xe buýt chạy về ngã tư Bình Nhựt (Long An). Ngay khi trấn lột được tiền, chúng nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn, sau đó quay lại điểm cũ đón xe khác để hoạt động tiếp. Hằng ngày, những đối tượng này leo lên hàng chục tuyến xe buýt để cướp tiền.Trước đây, có thời gian Hùng và Vinh “đen” từng hành nghề chung với nhau, sau đó tách làm hai nhóm. Thường ngày những đối tượng này chia khu vực để hành nghề, nếu như Vinh “đen” trà trộn ở bến xe buýt vòng xoay Phú Lâm (Kinh Dương Vương, P.13, Q.6) thì băng của Hùng “làm ăn” tại bến xe buýt bùng binh Cây Gõ (Hồng Bàng, P.1, Q.11). Cả hai băng nhóm này đều thuê nhà trọ Hoàng Phụng (thuộc khu cư xá Phú Lâm C mở rộng, đường số 3, P.An Lạc, Q.Bình Tân) đều sử dụng chiêu bài bán thuốc, dùng kim tiêm dính máu để trấn áp khách. Thực chất, phát thuốc và lấy 1.000 đồng chỉ là cái cớ dụ cho hành khách móc tiền trong bóp ra. Lúc này những đối tượng này sẽ quan sát, thấy ai có tiền chúng sẽ rút ngay kim tiêm gí vào mặt, vào ngực để cướp.Sau khi “ăn hàng” 5-10 chuyến, nhóm của Vinh “đen” và Khang thường kéo nhau vào nhà nghỉ Hoàng Phụng để ăn chia tiền vừa trấn lột được. Trưa 26-3, sau hai giờ đi “ăn hàng”, cả nhóm gồm Vinh “đen”, Hùng, Khâu, Khang và bốn đối tượng lạ mặt khác kéo nhau về phòng trọ Hoàng Phụng nghỉ ngơi. Tại đây, những đối tượng này cởi trần để lộ chi chít hình xăm, ngang nhiên chia chác tiền vừa trấn lột được.