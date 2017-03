Giang hồ lộng hành gây náo loạn bến xe An Sương

Giang hồ chửi công an, đòi chém luôn nhà báo: Sáng ngày 28/5, tại bến xe An Sương đã có cuộc họp khẩn cấp bàn về công tác phối hợp ngăn chặn tình trạng giang hồ lộng hành tấn công tài xế, hành khách trong bến xe. Tuy nhiên các bên tham gia gồm: Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), công an xã Trung Mỹ Tây (quận 12), Đội 7 Thanh tra giao thông (Sở giao thông công chánh), công ty TNHH Đồng Phước, giám đốc Bến xe An Sương vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung nhất và biện pháp hữu hiệu cho đến khi cuộc họp kết thúc. Trước đó, khi các cơ quan chức năng đang họp bàn trong phòng họp của Bến xe, một nhóm người đã kéo đến la ó gây rối ngay trước cổng phòng họp. Nhà báo L.Đ.H.T của báo Pháp luật thành phố chụp lại khung cảnh náo loạn trên liền bị một người đàn ông sấn đến đe dọa dùng điện thoại chụp lại mặt anh T. và nói: “Tao nhớ mặt mày rồi, mày cứ chụp hình tao đi, bị lên báo là tao chém”. Chiều cùng ngày, nguồn tin riêng của PV cho hay, sau khi vụ tấn công tài xế xe Đồng Phú được công an xã Bà Điểm can thiệp, hiện có 2 đối tượng tên Hưng và Sơn (chưa rõ lai lịch) xuất hiện tại khu vực bến xe An Sương với nhiều dấu hiệu khả nghi. Nguồn tin riêng xác nhận 2 người này có quan hệ mật thiết với Minh "nẩu" và từng hoạt động trong băng nhóm bảo kê, móc túi, cướp giật do Hải "bến", trùm giang hồ ở bến xe Lam Hồng (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu. Năm 2008, băng nhóm giang hồ Hải "bến" đã bị công an triệt phá.