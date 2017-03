Giang hồ ngang nhiên bắn người giữa đất cảng

Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Ngô Thùy Dương (31 tuổi, ở Đồng Xá 2, phường Cát Bi, quận Hải An) và Mai Thị Lý (28 tuổi, vợ Dương, quê ở Hải Dương) tại một nhà trọ.



Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu được một khẩu súng bút và một khẩu súng colt xoay cùng 6 viên đạn.



Trước đó, vào trưa ngày 12/11, tại khu vực phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) một phát súng nổ vang trời làm anh Nguyễn Chí N. (39 tuổi, ở cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) gục ngã.



Ngay lập tức anh N. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết đạn ở đầu gối.



Tại cơ quan Công an, Dương và Lý khai nhận, trưa ngày 12/11, em trai là Ngô Văn Lâm gọi điện thoại đến cấp báo có mâu thuẫn với vợ anh N trong lúc mua hàng và nhờ đến giải quyết mâu thuẫn giúp.



Sau ít phút, vợ chồng Dương có mặt và hai bên lao vào đánh nhau. Lập tức, Dương rút khẩu súng đã thủ sẵn trong người nhằm thẳng anh N. bắn.



Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý.



